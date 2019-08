Sondaggio Bgnews: Gori in vantaggio su Stucchi, 31% di indecisi

Otto punti di distacco. Secondo il sondaggio svolto da Mps Evolving Marketing Research per Bergamonews, il sindaco uscente Giorgio Gori, candidato del centrosinistra, raccoglie il 47,3% dei consensi. Un vantaggio non da poco sul rivale del centrodestra Giacomo Stucchi, al 39,2%. Seguono a distanza Nicholas Anesa (candidato per il Movimento Cinque Stelle) e Francesco Macario (Bergamo in comune) rispettivamente all’8,9% e al 4,6%.

Un quadro all’interno del quale non va però trascurata la percentuale degli indecisi, secondo il sondaggio pari al 31%. Concentrati soprattutto tra il centro e i quartieri di Longuelo, Santa Lucia, Borgo Palazzo e Celadina. Una percentuale che potrebbe mischiare le carte in tavola e rendere la partita tutt’altro che chiusa, ma anche includere una fetta di potenziali astensionisti.





Gori risulta più votato tra la fascia d’età compresa tra i 30 e i 60 anni, Stucchi tra gli under 30. Una sfida che si attesta sostanzialmente alla pari tra gli over 60. Nel ‘risiko’ delle preferenze il candidato del centrosinistra ha la meglio in Città Alta e Colli, Monterosso, Redona e Borgo Santa Caterina. Così come a Borgo Palazzo e Celadina, Longuelo, Loreto, Villaggio Sposi e Grumello del Piano, San Paolo e San Tomaso, Boccaleone e Campagnola. Stucchi, invece, macina preferenze in centro e Santa Lucia, nei quartieri Carnovali, Colognola e Malpensata, Valtesse e San Colombano.





La rilevazione è stata effettuata attraverso una serie di interviste telefoniche, svolte dal 24 aprile al 6 maggio e realizzate con sistema ‘Cati’. Un sistema che permette la gestione del questionario da parte dell’intervistatore direttamente sul computer.

L’intervista è avvenuta sulla base di un questionario strutturato. Sono state realizzate 1000 interviste alla popolazione adulta residente a Bergamo e impostate quote per sesso, fasce di età e quartiere di residenza in base alla reale distribuzione della popolazione del capoluogo (Fonte ISTAT 2018).