Rondò dell’autostrada, Capetti: “Entro fine maggio i progetti in Regione”

“Entro fine mese verranno portati in Regione Lombardia i progetti per la revisione del rondò dell’autostrada all’uscita di Bergamo”. Lo ha detto Giuliano Capetti , amministratore unico di Infrastrutture Lombarde, al convegno sulle infrastrutture in corso nella mattina di venerdì 10 maggio alla Cisl di Bergamo.

La progettazione del nuovo rondò all’uscita di Bergamo dell’autostrada A4 è stato affidato lo scorso luglio alla società d’ingegneria Idea Srl di Verona. La società veneta ha nel suo portfolio commesse per Brebemi e per Pedemontana.

I lavori per la realizzazione del nuovo rondò dell’autostrada saranno finanziati dai 25 milioni di euro garantiti dal Patto per la Lombardia sottoscritto, a novembre 2016, dall’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal presidente regionale Roberto Maroni.

L’avvio dei lavori è previsto entro la fine del 2019. Il cantiere non dovrebbe concludersi prima di un anno e mezzo.