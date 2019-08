Remer, al via la prevendita dei biglietti per gara 1 e 2 contro Verona

La Federazione Italiana Pallacanestro – Fip ha diramato le date ufficiali della serie tra la Remer Treviglio e la Tezenis Verona.

Quarti di finale

Gara 1 – Domenica 12 maggio alle 18 Remer Treviglio – Tezenis Verona

Gara 2 – Martedì 14 maggio alle 21 Remer Treviglio – Tezenis Verona

Gara 3 – Venerdì 17 maggio alle 20.45 Tezenis Verona – Remer Treviglio

Gara 4 (ev.) – Domenica 19 maggio alle 18 Tezenis Verona – Remer Treviglio

Gara 5 (ev.) – Mercoledì 22 maggio alle 21 Remer Treviglio – Tezenis Verona

Venerdì 10 maggio dalle 10 sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti sia per gara 1, sia per gara 2, contemporaneamente sia per gli abbonati in prelazione, sia per la vendita libera. L’acquisto di tutti i biglietti sarà possibile on line su MidaTicket (https://www.midaticket.it/eventi/remer-blu-basket-1971-treviglio) e da Jammin cafè in Piazzetta Santagiuliana a Treviglio (termine vendita on line e da Jammin 5 ore prima dell’inizio dell’evento).

Da Jammin è anche già possibile acquistare il biglietto per Gara 3 a Verona.

Al Palafacchetti, nell’ingresso principale (non in sede), sarà effettuata una vendita straordinaria Sabato, con orario continuato dalle ore 10.00 alle 18.00. Saranno attive tre postazioni contemporanee, per velocizzare l’acquisto.

Lunedì, in sede, vendita libera dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00

Domenica casse aperte dalle 17.00 e Martedì dalle 20.00.

I prezzi rimangono invariati:

Condizioni particolari:

il biglietto è gratis per tutti i bambini fino agli 11 anni che si siederanno in gradinata

gli ingressi in Parterre Gold, Parterre Silver e Tribuna sono numerati

gli over 65 e gli under, dai 12 ai 21 anni, pagheranno il biglietto ridotto

l’ingresso gratuito fino a 5 anni nei settori numerati non dà diritto al posto a sedere.

l’ingresso bambino è per fasce d’età da 6 a 11 anni

si potrà pagare anche tramite bancomat