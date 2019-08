Giovedì mattina a Ghisalba è stata posata la prima pietra della nuova Residenza per anziani (Rsa) che sorgerà nell’area a nord est, in via Portico Nuovo. La Rsa ghisalbese è realizzata dalla Sereni Orizzonti di Udine, società che vanta oltre 90 strutture di questo tipo in tutta la penisola e che si sta rapidamente ampliando anche in Europa.

L’innovativo edificio, che avrà una curiosa forma a “X”, garantirà 120 posti suddivisi in sei nuclei da 20 posti letto ciascuno. Realizzata su due livelli, la struttura presenterà anche servizi come mensa, palestra per riabilitazione, aree per fisioterapia e fisiatria, spogliatoi, aree adibite ad ambulatorio medico e quant’altro. Esternamente un giardino sensoriale permetterà agli ospiti – e in particolare a quelli affetti da Alzheimer – di stimolare le capacità cognitive. Sul tetto dell’edificio una serie di pannelli solari permetteranno di alimentare fino al 60% la struttura tramite energie rinnovabili.

Un occhio di riguardo nella realizzazione della struttura è andato al territorio, con l’impiego di manovalanza locale per la costruzione. Stesso discorso per quanto riguarda il nuovo personale che verrà impiegato nell’edificio – tra le 60 e le 100 persone – che sarà selezionato tra la popolazione di Ghisalba e dei paesi limitrofi. Infine, una convenzione con il comune, permetterà ai cittadini di usufruire di una scontistica a loro dedicata.





“Questo momento della posa della prima pietra ci ripaga di tutte le difficoltà che si sono susseguite per dar vita a questo progetto – ha affermato il sindaco Antonio Pezzoli – la posa della prima pietra mi riempie di entusiasmo e ottimismo. Durante il nostro mandato abbiamo realizzato anche il centro prelievi all’interno del centro anziani e anche la nuova farmacia comunale. È la terza struttura sanitaria sul nostro territorio: sarà d’aiuto ai ghisalbesi e alle persone dei paesi limitrofi”.

“Abbiamo posato la prima pietra: una giornata storica. Inizieremo a costruire ufficialmente dalla prossima settimana e come promesso in 450 giorni la residenza sarà pronta – ha affermato Gabriele Meluzzi, project manager di Sereni Orizzonti -. Per noi è una giornata bellissima e non vediamo l’ora di vedere la costruzione realizzata. Ghisalba avrà un servizio atteso da lungo tempo dalla comunità, il tutto senza deturpare il territorio né impattare dal punto di vista dell’inquinamento”.