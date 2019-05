Nuvole sul weekend, poca pioggia di giorno

No, non è ancora aria di maggio. Anche se giovedì il cielo si è schiarito anche a Bergamo e nella provincia orobica. Andiamo a scoprire cosa ci attende nei prossimi giorni con Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Una debole ondulazione anticiclonica da giovedì pomeriggio interessa l’area Mediterranea centrale e la Lombardia. Tuttavia è confermato il passaggio instabile di sabato dettato da una saccatura Atlantica che genererà da domenica un minimo di bassa pressione sull’Italia centrale che tenderà però ad influenzarci solo marginalmente.

Venerdì 10 maggio 2019

Tempo Previsto: al primo mattino nubi più consistenti su Alpi e Prealpi con la possibilità di qualche isolata pioggia. Cielo poco nuvoloso con qualche passaggio nuvoloso di poco conto al mattino su pianure e Appennino con fenomeni assenti. Nelle ore diurne poco nuvoloso su pianure e Appennino e formazione di cumuli su Alpi e Prealpi, che potranno generare qualche isolato rovescio o temporale. Su pianure ed Appennino fenomeni assenti.

Temperature: massime in pianura in lieve aumento e comprese tra 20 e 24°C. Minime in pianura stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 7 e 12°C.

Sabato 11 maggio 2019

Tempo Previsto: cielo tra il poco nuvoloso ed il nuvoloso con nubi più compatte sui monti ed inizialmente precipitazioni possibili solo sull’area Alpina e Prealpina. Nel corso della giornata formazioni cumuliformi che dai monti si estenderanno alle pianure, prima centro-occidentali ed in serata orientali con possibilità di rovesci o temporali.

Temperature: massime in pianura in lieve calo e comprese tra 18 e 22°C. Minime in pianura stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 8 e 13°C.

Domenica 12 maggio 2019

Tempo Previsto: evoluzione ancora incerta dettata dalla formazione di un minimo depressionario ancora da localizzare nei dettagli; al momento probabile tendenza a miglioramento con cielo poco nuvoloso o nuvoloso per nubi di poco conto. Su area sud-orientale della regione potranno esserci precipitazioni residue al primo mattino e qualche nube più insistente nel corso della giornata. Qualche nube ad evoluzione diurna sui monti ma senza fenomeni. Se il minimo depressionario verrà posizionato dai modelli matematici poco più a nord, la nuvolosità potrà insistere maggiormente e le precipitazioni permanere ancora sull’area sud-orientale della regione anche durante il giorno.

Temperature: massime in pianura in lieve calo e comprese tra 18 e 20°C. Minime in pianura stazionarie e comprese tra 8 e 13°C.