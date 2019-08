L’affitto per l’abitare collaborativo: 12 alloggi in via Bono

Si è concluso in questi giorni il progetto di abitare collaborativo denominato “MatchboX” promosso dal Comune di Bergamo in collaborazione con Fondazione Casa Amica con l’assegnazione dei 12 alloggi dell’edificio di via Bono.

Il progetto prende avvio dal Protocollo di Intesa: “Intervento di innovazione sociale dell’immobile di via Bono – angolo via Fantoni e dell’area ferroviaria circostante”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nel 2018 e che vedeva proprio nell’immobile di proprietà comunale, oltre che nel vicino Consorzio Agrario, un primo fondamentale tassello di attuazione.

La sua finalità era quella di destinare alloggi alla locazione a favore di giovani, giovani coppie e giovani artigiani, promuovendo una gestione del condominio e la promozione di un abitare partecipato e collaborativo con l’attivazione anche di Open Space, uno spazio condominiale e di condivisione che coinvolgesse anche associazioni e realtà del territorio.

Le persone che sono state individuate sono diverse per reddito, professione, interessi, esigenze, stili di vita. Il modo di abitare le case sarà quindi diversificato (ad esempio ci potranno essere permanenze più stabili ed altre più temporanee e convivenze in appartamenti in condivisione). Questa diversificazione concorrerà a rendere vivace e attrattiva la vita quotidiana nel condominio.

La selezione è avvenuta anche valutando la propensione all’abitare collaborativo: ai nuovi abitanti verrà infatti richiesto di rendersi parte attiva di questa esperienza: utilizzando e valorizzando gli spazi comuni, partecipando ad incontri sulla gestione, mettendo a disposizione il proprio tempo per attività di supporto ai condomini e agli abitanti del quartiere, avanzando proposte migliorative a scala di quartiere e condominio.





L’obiettivo è stato pienamente raggiunto e lo dimostrano le varie biografie delle persone selezionate: età tra i 25 e 42 anni, con differenze esperienze lavorative (professionisti, operatori sociali, operai, creativi). Proprio perché Matchbox non vuole essere semplicemente un edificio per abitare ma anche spazi di lavoro e per eventi, occasioni di incontro tra condomini con il quartiere e non solo, scambi di piccoli servizi, tre degli alloggi dell’edifico sono stati assegnato ad associazioni. La Cooperativa LinkMakers, è la prima di esse che aveva già sottoscritto il Protocollo d’intenti richiamato, formata da giovani artigiani, alcuni dei quali troveranno nell’edificio anche il proprio alloggio. L’associazione P@sswork, con un progetto già presente in altri luoghi della città di coworking solidale, e i cui fruitori potranno così mettere a disposizione eventualmente le loro professionalità e competenze anche per lo stesso condominio. Il tema del lavoro assume quindi, proprio per la presenza di queste realtà, un aspetto rilevante da coniugarsi con quello dell’abitare. Infine l’associazione T-Reds, che si occupa di progetti in grado di coniugare attività sportiva dilettantistica e finalità educative.

La presenza di una loro sede nello stabile potrebbe allargarsi, coinvolgendo anche gli istituti scolastici, nel valorizzare il campo da gioco presente nel comprato della Ex Cesalpinia, oltre che a rafforzare le sinergie ricordate con gli stessi residenti.

“Il risultato ottenuto con questo progetto conferma l’impegno che l’amministrazione intende anche per il futuro rafforzare per incrementare l’offerta di housing sociale nella nostra città rivolto in particolare ai giovani ma anche, come in questo caso, al tema del lavoro e di una forma di convivenza condivisa ed innovativa che possa rappresentare un modello replicabile” dichiara il Sindaco Giorgio Gori “i dati di crescita in numero di abitanti e anche in popolazione giovane, può ricevere un ulteriore accelerazione proprio grazia alla capacità e alla forte volontà di sperimentare progetti di questo tipo”.

“L’occasione di avere in disponibilità un intero edificio di questo tipo, in un ambito centrale della città, ci ha spronati a elaborare, con la collaborazione della Fondazione Casa Amica e di K-City, una proposta innovativa sul tema dell’abitare, di cui credo la città ha grande bisogno se vuole affrontare in modo incisivo l’invecchiamento della sua popolazione, invertendo la tendenza” aggiunge l’assessore alle politiche della casa Francesco Valesini. “L’apprezzamento riscontrato nel bando dimostra che la strada è quella giusta e può costituire un esempio replicabile anche in altre parti della città”.