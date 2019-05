La forza del cambiamento attraverso il Wushu Kung Fu

Gli allievi della Scuola Arti Marziali Khawam dicono che la prima cintura, quella bianca, sia la più importante, quella che si ricorderà per sempre. È il primo traguardo, la prima grande soddisfazione dopo tanto impegno e tanta fatica. È la conferma del fatto che ce la si può fare, che anche quando le cose sembrano impossibili da realizzare, tanto lavoro e tanta forza di volontà possono fare la differenza.

È un periodo il nostro, in cui spesso si sente dire che le nuove generazioni non siano più quelle di una volta, che manchino i valori importanti, che valga il pensiero del “tutto subito” o “ogni cosa è dovuta”. E ci chiediamo quindi che futuro ci aspetti, che futuro avranno i nostri figli, i nostri nipoti se la sensazione è quella che manchino proprio le basi su cui poter costruire qualcosa di solido.

Ieri sera però, alla consegna delle cinture ai nuovi allievi, devo dire che mi sono commossa e ho sperato, nel silenzio di quei momenti così carichi di tensione, di soddisfazione, di emozione, che mia figlia potesse essere un giorno, come quei ragazzi: pieni di voglia di fare, di mettersi in gioco, di imparare, di curiosità anche verso altre culture, di capacità di affrontare i propri limiti e superarli o anche solo di riconoscerli e con umiltà e serenità, accettarli.

Il gruppo di neofiti di quest’anno, e parlo sia degli adulti che dei più piccoli (nati quindi tra il 2008 e il 2011) è veramente un gruppo forte, che sta dando al Maestro Khawam e alla sua assistente Gaelle Albani Rocchetti, grandi soddisfazioni. Sono tutti ragazzi molto umili, educati, con un profondo rispetto verso ciò che non conoscono e che stanno imparando, capaci di non mollare di fronte alle sfide, anche quelle che sembrano essere più combattive.

La maggior parte di loro frequenta i corsi da settembre/ottobre e in questi mesi è stato possibile vedere in loro una crescita importante rispetto non tanto alla loro forma fisica, che sicuramente con un costante allenamento ne ha solo che guadagnato, ma alle loro personalità, alla loro determinazione, alla loro voglia di cambiamento. Sono arrivati timidi, alcuni un po’ goffi, in corpi in cui magari non si trovavano e che non accettavano, silenziosi per paura di non avere niente da dire, ingobbiti e con lo gli occhi fissi al pavimento per timore di poter essere notati. E ieri sono usciti da guerrieri: sguardo alto, aspetto fiero, spalle larghe e dritte, con la consapevolezza di ciò che sono e di quanto valgono, orgogliosi di aver ottenuto una vittoria importante che non rappresenta la fine di un percorso bensì un nuovo inizio. E uscendo, attraverso i loro occhi lucidi, ho visto la possibilità di essere altro, il pregiudizio abbattuto che le cose non sono marmorizzate in uno status quo immutabile, ma possono essere cambiate.

Il Maestro Khawam crede molto nel valore educativo del Wushu Kung Fu, nell’insegnamento dei valori e dei principi che stanno alla base delle arti marziali così come come crede nel cambiamento, nella capacità del singolo di fare qualcosa per sé e per il mondo in cui vive, attraverso il rispetto del proprio corpo, del proprio essere, dell’ambiente in cui vive e di tutti gli esseri viventi che lo popolano. Naturalmente non basta credere nelle cose perché queste avvengano, gli allievi della scuola, guidati dall’esempio del loro Maestro, ci dimostrano come attraverso la costanza, la passione, il lavoro e l’impegno, si possa affrontare la fatica che ci porta poi ad obiettivi che mai avremmo pensato di poter raggiungere.