Juventus-Atalanta, è ufficiale: si gioca alle 20.30 e non più alle 15

La notizia era nell’aria, ora è arrivata l’ufficialità: Juventus-Atalanta di domenica 19 maggio non si giocherà più alle 15, come inizialmente in programma, ma alle 20.30.

È stato il club bianconero a chiedere la variazione d’orario per organizzare nel migliore dei modi la festa-scudetto che vedrà coinvolta non solo la squadra di Allegri, ma anche la formazione femminile.

La decisione potrebbe creare qualche polemica: l’Atalanta, infatti, si sta giocando l’accesso alla prossima Champions League e domenica 19 scenderà in campo all’Allianz Stadium conoscendo già i risultati di Milan, Torino e Roma (che, comunque, giocherà il giorno prima alle 20.30).