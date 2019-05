“Impero, dinastia e sogno”, su Rai5 viaggio nell’antica Vienna: la tv del 10 maggio

Per la prima serata in tv, venerdì 10 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la settima delle otto puntate de “La Corrida”. Nuovo appuntamento con lo storico programma, prima radiofonico e poi televisivo, condotto anche quest’anno da Carlo Conti affiancato da Ludovica Caramis. Ad accompagnare le esibizioni dei “dilettanti allo sbaraglio” che si presentano sul palco c’è il maestro Pinuccio Pirazzoli con la sua orchestra.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Vienna: impero, dinastia e sogno”. Vienna, la città al centro della storia d’Europa dai tempi dell’Antica Roma fino alla Prima guerra mondiale. Lo storico Simon Sebag Montefiore racconta guerre, intrighi e lotte di potere, ma anche arte, architettura e grande musica, dal Medioevo al XX secolo. Per mille anni Vienna è stata al centro della storia d’Europa. Si parlerà della dinastia degli Asburgo, che per centinaia di anni ha esercitato forte influenza sugli equilibri europei fino a diventare, sulla via di un inevitabile tramonto, protagonista del casus belli che portò allo scoppio della Prima guerra mondiale. Il primo episodio inizia 2000 anni fa, quando i romani costruiscono la cittadina fortificata di Vindobona per difendersi dalle aggressive tribù germaniche. Dopo la caduta di Roma per mano dei barbari, Vienna attraversa anni bui, fino a ritrovare, secoli dopo, la gloria come baluardo contro la minaccia islamica.

Su Canale5 alle 21.20 sarà la volta dell’ottava puntata di “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”. Il programma condotto da Paolo Bonolis, coadiuvato da Luca Laurenti stasera vedrà sfidarsi Juve contro tutti.

RaiDue alle 21.20 proporrà il film “Captain America – The winter soldier”, con Chris Evans. Steve Rogers (Chris Evans) si sforza di convivere con il suo ruolo di supereroe di Captain America nel mondo moderno e fa squadra con Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), alias la Vedova Nera, per combattere un potente nemico che trama nell’ombra nella città di Washington.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà la quarta delle sei puntate della fiction “L’Aquila – Grandi speranze”, con Luca Barbareschi, Giorgio Tirabassi e Donatella Finocchiaro: mentre Silvia riesce a far riaprire le indagini sulla ricerca della figlia scomparsa, Gianni scopre che il piano di Riccardo è quasi completo. Manca all’appello solo l’acquisizione del terreno dell’anziana signora Maria Sassi che, decisa a non voler vendere, è diventata il bersaglio di minacce, intimidazioni e atti vandalici.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Attualità, politica e satira saranno protagoniste su La7 dove alle 21.15 ci sarà “Propaganda live”, con Diego Bianchi in arte Zoro.

Su Canale Nove alle 21.25 sarà la volta di “Fratelli di Crozza (live)”, con Maurizio Crozza.

Tv8 alle 21.30 trasmetterà “Alessandro Borghese – Quattro ristoranti”. In questo programma quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio e conto del ristorante che li ospita. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Ogni cena è preceduta dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante, ispezione che nel corso della cena si concentrerà sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine scopriamo il giudizio di chef Borghese che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica che incorona il migliore ristorante della puntata. Inoltre, Alessandro ha a disposizione un bonus di 5 punti che gli permette di giudicare un elemento in più e che rende la sfida ancora più imprevedibile.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, Ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “In un mare di guai” e “Un condominio sotto sfratto”. Nel primo, Joséphine deve occuparsi di Veronique, che cerca disperatamente di saldare i debiti del marito. Disperata, è ormai sul punto di prostituirsi, per far fronte a un quadro economico disastroso. Nel secondo, Joséphine sostiene Tania, una ex cantante che vive in un vecchio edificio: il proprietario vuole sfrattare tutti gli inquilini per guadagnare più denaro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “Next”, con Nicolas Cage; su Rai4 alle 21.15 “Panic room”, con Jodie Foster; e su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Tutto su mia madre”, con Eloy Azorin.

Ancora, su La5 alle 21.25 “Step up”, con Channing Tatum; su Iris alle 21 “Il tocco del male”, con Denzel Washington; e su Italia2 alle 21.15 “Doom”.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande fratello” e su Real Time dalle 18.05 il reality “Cortesie per gli ospiti”.