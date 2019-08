Il prossimo 28 maggio il territorio del Comune di Lovere ospiterà la partenza della 16esima tappa del Giro d’Italia (Lovere-Ponte di Legno). Al fine di permettere lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza si sono svolti diversi incontri, sia a livello comunale sia con il necessario supporto e con il coordinamento degli Enti superiori, che hanno portato alla definizione di modifiche alla viabilità e alla sosta dei veicoli, nonché a provvedimenti quali la chiusura di tutte le scuole.

Con la presente informativa s’intende fornire un quadro completo di tali modifiche, onde consentire ai cittadini residenti e a coloro che per altri motivi si recano nel territorio comunale di adottare per tempo tutti gli eventuali accorgimenti.

Foto 2 di 2



In considerazione dell’importanza e della complessità logistica dell’evento, si fa in ogni caso affidamento sulla collaborazione e sulla comprensione di tutti gli utenti, i quali possono rivolgersi, per ogni ulteriore informazione o chiarimento, all’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Lovere (numero verde 800 022 001, telefono 035 983710).

QUANDO E DOVE PARTE IL GIRO D’ITALIA?

La partenza della 16esima tappa avverrà alle ore 10:30 del 28/05/2019 in Via Marconi, di fronte al Municipio, anticipata (circa un’ora prima), dal passaggio della carovana pubblicitaria. In Piazzale Aldo Moro (ex Piazzale Marconi) troveranno spazio il “villaggio” del Giro d’Italia, il palco firme, gli stand commerciali e parte delle squadre degli atleti (le restanti squadre saranno posizionate nell’area camper in Loc. Bersaglio a Costa Volpino).

CHIUSURA DELLE SCUOLE

Al fine di limitare gli spostamenti in auto ed evitare il rischio di congestionamenti del traffico, il Sindaco del Comune di Lovere ha disposto per il giorno 28 maggio 2019 la chiusura di tutte le scuole, sia pubbliche sia private, di ogni ordine e grado, insistenti sul territorio comunale.

DIVIETI DI SOSTA PRIMA, DURANTE E DOPO LA PARTENZA

Piazzale Aldo Moro (ex Piazzale Marconi): dalle ore 9 del 27/05/2019 alle ore 17 del 28/05/2019

Piazza Tredici Martiri: dalle ore 6 alle ore 11:30 del 28/05/2019

via Tadini: dalle ore 6 alle ore 11:30 del 28/05/2019

Piazza Garibaldi: dalle ore 6 alle ore 11:30 del 28/05/2019

Piazzale Marinai d’Italia: dalle ore 6 alle ore 11:30 del 28/05/2019

via G. Paglia: dalle ore 6 alle ore 11:30 del 28/05/2019

I divieti di sosta verranno resi noti almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto con apposita cartellonistica temporanea. I veicoli trovati ancora in sosta all’orario indicato verranno rimossi con carro attrezzi.

CHIUSURA DI VIA MARCONI

Al fine di consentire l’allestimento delle strutture e il successivo smontaggio, l’intera Via Marconi (dal confine con il Comune di Costa Volpino all’intersezione con le Vie Gregorini/XX Settembre) verrà chiusa al traffico dalle ore 5 del mattino e fino alle ore 13 circa. Durante tale periodo (e in particolare sino alle 8:30, quando verrà chiuso l’intero percorso di gara) sarà possibile raggiungere Lovere dalla variante SS42 (svincolo Poltragno) e dalla frazione Corti di Costa Volpino (attraverso Via Aria Libera e Via Gobetti). Dalle ore 8:30 lo svincolo della SS42 in loc. Poltragno verrà chiuso, mentre resterà percorribile il percorso da e per la frazione Corti per i soli residenti o lavoranti nel Comune di Lovere.

CHIUSURA DEL PERCORSO DI GARA

Il percorso di gara (Via Gregorini, Piazza Tredici Martiri, Via Tadini, Via Paglia (fino all’intersezione con Via Nazionale), Via Nazionale e Via Provinciale) verrà chiuso al traffico dalle ore 8:30 e fino al passaggio dell’ultimo concorrente, previsto per le ore 10:45 circa. Durante tale chiusura non sarà possibile per nessun motivo transitare sulle predette vie in nessun senso di marcia. Verranno chiuse conseguentemente tutte le immissioni dalle strade laterali, per cui si raccomanda, in caso di bisogno, di premunirsi per tempo e di spostare eventualmente i veicoli al di fuori delle aree oggetto di chiusura.

ALTRE MODIFICHE INTERNE AL CENTRO ABITATO

Al fine di consentire, per quanto possibile, gli spostamenti interni al centro abitato e in particolare di permettere a chi ne avesse la necessità di raggiungere o lasciare il territorio comunale, è stata prevista l’apertura per tutti i veicoli della zona a traffico limitato (ZTL) del centro storico, con ribaltamento del senso unico in Via S. Maria (ultimo tratto tra Via Zitti e le Vie F.lli Pellegrini/XX Settembre), al fine di permettere di raggiungere Via Gobetti e quindi il Comune di Costa Volpino. Viceversa, Lovere sarà raggiungibile dall’esterno sempre dalla frazione Corti e quindi da Via Gobetti. Il transito su Via Gobetti da Costa Volpino, al fine di evitare congestionamenti e blocchi del traffico, sarà consentito ai soli residenti o lavoranti nel Comune di Lovere.