Finale playoff terza categoria: è derby Curnasco-Treable

Treviolo è pronta a fare festa, ma questa volta l’Atalanta non c’entra.

Rimaniamo sempre nel calcio però, perché domenica 12 maggio alle 16 le due squadre del paese si affronteranno in un incandescente derby playoff che varrà la promozione in Seconda categoria.

Nel girone A la squadra guidata da Giorgio Locatelli si posizionata terza in classifica a quota 41 punti, frutto di 11 vittorie e 8 pareggi. Nel precedente turno playoff, la squadra di casa ha battuto nello scontro diretto la Sorisolese per 2-1, garantendosi così la finale. Con lo stesso risultato si è imposta la Giovanile Trealbe Calcio dell’allenatore Carlo Bettoni contro la Valle Imagna, seconda forza del campionato in virtù dei suoi 45 punti conquistati nella season, ma che ha dovuto fare i conti con un’avversaria più agguerrita di lei.

Una sfida nella sfida anche tra due dei bomber più prolifici della stagione: da una parte il capocannoniere del campionato Luca Benti a quota 20 reti in maglia blu granata e dall’altra Andrea Lorenzi, 10 gol con la maglia del Curnasco.

Ai padroni di casa basterà un pareggio per ottenere la promozione in virtù della loro posizione di classifica che come abbiamo detto li vede al terzo posto a +2 dal Trealbe, quinto a 39 punti.