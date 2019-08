Costretta a portare il velo e violentata quando era incinta: chiesti 6 anni per il marito

Sarebbe stata violentata dal marito quando era incinta della loro piccola, il quale l’avrebbe spesso anche picchiata e costretta a portare il velo quando usciva di casa. È l’incubo vissuto dal 2012 al 2013 da una donna bergamasca di 44 anni dopo essersi sposata con un egiziano di 38 anni, operaio in un’impresa edile del territorio.

Nella sua denuncia, la presunta vittima ha spiegato di essere stata costretta dal marito ad avere rapporti sessuali, anche se lei non voleva perchè aveva una gravidanza a rischio. Non solo. Sempre stando alle accuse, la donna quando usciva di casa doveva indossare il velo, che toglieva sotto l’ufficio dove lavorava, per “comportasi come una brava musulmana”.

Una volta nata la figlia, inoltre, in più di una circostanza l’egiziano ha minacciato la consorte di portagliela via perchè sarebbe dovuta “crescere da araba”. Quando i due si separano, la 44enne filma i loro incontri burrascosi con una telecamerina incorporata negli occhiali. un giorno la donna trova una rossa sul parabrezza della sua auto, insieme però a un coltello insanguinato e una foto della figlia.

L’uomo, attualmente tornato al suo Paese, è a processo per violenza sessuale e maltrattamenti. Giovedì 9 maggio il pm Emanuele Marchisio, ha chiesto nei suoi confronti una condanna a 6 anni di reclusione.

L’avvocato Marcella Micheletti, che assiste la donna, ha invocato 20mila euro come risarcimento del danno morale subìto. Il difensore dell’immigrato ha chiesto l’assoluzione, spiegando che contro il suo assistito ci sono solo le parole della consorte. Sentenza il 6 giugno.