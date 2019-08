Chiesa ex Riuniti, Carretta: “Possibili esposti sulla prelazione”

Nei giorni in cui Regione Lombardia è tornata sulle prime pagine dei giornali nazionali per fatti giudiziari più che politici il Consigliere Niccolò Carretta del gruppo di opposizione Lombardi Civici Europeisti avverte: “I termini in cui Regione potrebbe avvalersi del diritto di prelazione sulla vendita della chiesetta degli ex Ospedali Riuniti sono in corso e considerate le criticità potrebbero verificarsi degli esposti”.

“La vicenda – prosegue il Coordinatore della Lista Civica Giorgio Gori Sindaco – mi ha lasciato perplesso sin dai primi momenti perché i dubbi sono molteplici. Come è possibile che Regione Lombardia possa esercitare un diritto di prelazione su un immobile di proprietà dell’Asst Papa Giovanni XXIII se esso è controllato, o perlomeno vigilato dalla stessa Regione che ne nomina i vertici? Perché quando il Direttore Generale Carlo Nicora ha informato Regione Lombardia nel novembre 2017 non ha ricevuto risposta? Ma soprattutto, come si giustifica l’interesse pubblico all’esercizio della prelazione se per dichiarazioni dello stesso Presidente Fontana, esso è improvvisamente emerso solo dopo che si è saputo a chi era stato aggiudicato l’immobile?” E quindi la prelazione è dovuta ad un sussulto improvviso di sensibilità verso quel bene culturale o è uno strumento usato per scongiurare il legittimo risultato di un’asta?”.

Sessanta sono i giorni a disposizione di Regione Lombardia per esercitare il diritto di prelazione. “Il pasticcio è stato fatto da Regione Lombardia e dalla maggioranza leghista, non oggi e non ieri – conclude Carretta -. Quello che resta, in attesa di nuovi sviluppi, è il delicato momento che sta vivendo la nostra Istituzione che non vorrei vedere implicata in ulteriori guai giudiziari”.