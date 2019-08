A Bergamo le fotografie dell’artista lesbica che si oppose al nazismo

La riscoperta di una donna, lesbica, che ha fatto della propria arte uno strumento politico di risposta al regime nazista. Questo il significato della mostra “In arte Claude Cahun”, in cui Arcilesbica Libera Bergamo propone una selezione di fotografie dell’artista francese, che sarà possibile osservare presso l’ex chiesa S. Maria Maddalena a Bergamo (via Sant’Alessandro 39d), dall’11 al 16 maggio, nell’ambito della settimana dedicata al Bergamo Pride ed al festival Orlando.

Una mostra fotografica – patrocinata dal Comune di Bergamo, in particolare dall’assessorato alla Cultura presieduto da Nadia Ghisalberti, e sostenuta dal Tavolo permanente contro l’omofobia – con la quale scoprire il lavoro di Lucy Renée Mathilde Schwob, in arte Claude Cahun. Un’artista lesbica ed ebrea, militante oppositrice del nazismo, che incarna in sé il fermento artistico e culturale della Parigi degli anni Venti e Trenta, dove ha vissuto.

Fotografa, poeta, saggista, critica letteraria, romanziera, surrealista, attrice. Claude Cahun fu un’artista rivoluzionaria, affermatasi nel suo essere donna, in un periodo in cui le donne, benché poco considerate, portarono un contributo importante alla cultura europea: una su tutte la svizzera Annemarie Schwarzenbach, scrittrice e fotografa lesbica, protagonista della vita bohémienne a cavallo fra le due guerre.





Claude Cahun fu sperimentatrice, con performance giocate sul mistero, sulla confusione e sull’ironia, riproposte anche attraverso suoi autoritratti e fotomontaggi surrealisti. “Una donna che giocava con il proprio corpo, che si definiva di genere neutro, né uomo né donna – spiega Silvia Magni di Arcilesbica Libera Bergamo -. Poliedrica ed eclettica dal punto di vista artistico, rivoluzionaria perché donna, lesbica e in aperta opposizione al nazifascismo. Una figura poco conosciuta, che sfugge a qualsiasi cliché, giocando con il proprio corpo, verso una creazione artistica che le permette anche la libertà di giocare con la propria identità”.

Nella giornata di sabato 11 maggio, dopo l’inaugurazione della mostra alle 16, verrà presentato, alle 17.30, il volume “Le scommesse sono aperte“, prima traduzione italiana del pamphlet di Claude Cahun “Les paris sont ouverts“, pubblicato nel 1934 e riedito nel marzo 2018 da Wunderkammer (traduzione di Marcello Giulini). Il libro verrà presentato, con la giornalista Serena Valietti, dalla scrittrice Silvia Mazzucchelli, che su Claude Cahun ha pubblicato i saggi “Claude Cahun e Suzanne Malherbe: l’immaginario di un sodalizio” (Sestante, 2012) e “Oltre lo specchio. Claude Cahun e la pulsione fotografica” (Johan & Levi, 2013). “Vorremmo far scoprire a Bergamo il lavoro di un’artista a 360 gradi, che ha fatto della sua vita una precisa scelta politica. A partire dal cognome, volutamente ispirato a quello della nonna, di origine ebraica: una scelta coraggiosa e controcorrente, in un periodo dove ebrei e omosessuali venivano perseguitati”.

Una produzione artistica che interroga il visitatore della mostra, “un’uscita dalla repressione silenziosa che deve essere patrimonio di tutti, messa a disposizione per il pubblico di Bergamo”. Una mostra che, dopo essere stata allestita per la prima volta a Bologna nel 2003, viene riproposta dopo 16 anni per porre interrogativi in merito alla figura della donna, al rispetto delle minoranze ed ad un periodo storico di cui non bisogna dimenticare le atrocità.

Orari e giorni di apertura mostra: sabato 11 maggio dalle 16 alle 19.30, domenica 12 maggio dalle 10 alle 19.30, da lunedì 13 a giovedì 16 maggio dalle 15.00 alle 19.30.

Per informazioni: bergamo@arcilesbica.it | Facebook: ArciLesbica libera Bergamo , Instagram: @arcilesbicaliberabergamo