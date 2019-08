Non sarebbe in gravi condizioni il ciclista di 64 anni che venerdì 10 maggio è rimasto coinvolto in un incidente ad Almenno San Bartolomeo.

Il fatto, avvenuto nei pressi della Rotonda del Romanico poco dopo le 12, ha coinvolto un uomo che a bordo della sua bicicletta da corsa proveniente da via Papa Giovanni XXIII. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe caduto a seguito di un urto con un’auto diretta verso via Aldo Moro.

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, mentre le condizioni dell’uomo, trasportato in ambulanza all’ospedale di Ponte San Pietro, non desterebbero particolari preoccupazioni.