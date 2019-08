Addio ad Angelo Rebussi, l’ultimo reduce di Russia a Scanzorosciate

Scanzorosciate piange l’alpino Angelo Rebussi, l’ultimo reduce di Russia a Scanzorosciate. A dare il triste annuncio la sezione Ana di Scanzorosciate che ne ricordano il valore e le qualità umane.

In un post pubblicato sulla loro pagina Facebook venerdì 10 maggio, gli Alpini scanzesi hanno scritto: “L’ultimo reduce di Scanzorosciate, Angelo Rebussi, ha messo lo zaino a terra ed è andato avanti. La famiglia alpina di Scanzorosciate lo saluterà oggi con gli onori che si merita, per le sofferenze e i patimenti passati in tempo di guerra, e per la concretezza ed il senso del dovere che ha sempre dimostrato verso il prossimo in tempo di pace. Ciao vecio alpino, ora sei tra le tue montagne!”.





Rebussi rappresentava un riferimento per l’intera comunità: sono molti i cittadini che testimoniano stima nei suoi confronti ed esprimono vicinanza ai famigliari, anche scrivendo messaggi di cordoglio sui social. Fra i post vi è quello di Fernando Bellotti, presidente del Gruppo Alpinistico Presolana, che ricorda: “Le montagne che noi frequentiamo per passione e divertimento sono stati teatri di guerra e patimenti e ogni volta che ci rechiamo in quei luoghi un pensiero va sempre ai nostri gloriosi Alpini e ai Soldati di tutte le nazionalità che hanno perso la vita per servire il loro Paese. Vivendo in tempo di pace e nel contesto dell’Europa Unita, quei massacri appaiono ancora più assurdi e crudeli. Il ricordo e la memoria sono due impegni doverosi per rispettare chi ha sofferto sulla propria pelle le vicende della grande Storia, delle grandi Guerre. R.I.P. Alpino Angelo Rebussi”.

Con un post sul proprio profilo Facebook il sindaco di Scanzorosciate, Davide Casati evidenzia: “Oggi Scanzorosciate perde una colonna, un pezzo delle nostre radici, della nostra storia… Rip”.