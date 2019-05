Torna “Arcate d’Arte”: confini tra Oriente e Occidente col TTB

Confini tra Oriente e Occidente, tra teatro e danza, fra rito e arte, tra cinema e arti visuali, in un percorso che guarda alle categorie-limite della cultura scenica. Confini che verranno esplorati dal Teatro Tascabile di Bergamo all’interno della quinta edizione di “Arcate d’arte”, consonanze di teatro, cultura e arte, ospitata dall’1 giugno al 31 agosto negli spazi del monastero del Carmine.

Sede del TTB dal 1996 e affidato dall’amministrazione comunale lo scorso luglio, il monastero del Carmine ospiterà un festival multidisciplinare, curato dal Tascabile, che significa prima di tutto incrocio di conoscenze e creatività, un confronto tra teatro, cultura e arte. “Arcate d’arte”, realizzato in convenzione con l’amministrazione comunale di Bergamo, riunisce infatti nel suo programma quattro realtà significative della vita culturale di Bergamo: TTB – Accademia delle Forme Sceniche, Contemporary locus, Festival Danza Estate e Lab80 film.

“Uno spazio vivente, portato avanti attraverso un percorso di progettazione artistica comune, di influenze condivise – spiega Tiziana Barbiero di TTB, – che porterà gli spazi del monastero del Carmine ad essere un centro delle arti per la città di Bergamo”.

Ventotto spettacoli, 10 proiezioni cinematografiche, 6 conferenze, 4 laboratori, 2 residenze, in un festival che animerà il periodo estivo di Bergamo.

Un festival che rivolge la propria attenzione a categorie-limite della cultura scenica, attraverso due percorsi paralleli che guardano alle vie dell’arte asiatica, in un percorso di andata e ritorno, e al teatro classico occidentale, rivisitato secondo le molteplici tendenze del teatro di ricerca contemporaneo.

Apertura del festival, l’1 giugno, con “East is East?”, un progetto biennale realizzato in collaborazione con Festival Danza Estate. Un progetto che indaga il rapporto scambievole tra danza orientale e occidentale, dove i danzatori , intrecciando le reciproche tradizioni, diventano creatori del linguaggio universale del corpo.

Spettacoli che rivolgono il proprio sguardo verso l’India, territorio artistico esplorato già negli anni Settanta dal TTB, primo teatro occidentale in Oriente, dove ha sviluppato il teatro di ricerca sul corpo dell’attore..

“Sul dorso della tartaruga” (1, 2, 3 giugno ore 21.30), spettacolo per spazi aperti in prima nazionale del Teatro Tascabile con la partecipazione del Maestro P. Praveen Kumar e della danzatrice Hoskere Divya (India); “Oltre il Tempo” (8 e 9 giugno ore 21.30), spettacolo con Parvathy Baul (India); “Rising” (26 giugno ore 21), spettacolo con Aakash Odedra (UK) che verrà presentato presso il Teatro Sociale; “Confini e linguaggi contemporanei del movimento” (28 giugno ore 21), incontro con Aakash Odedra; “Mishran. Il teatro-danza indiano tra tradizione e innovazione” conferenza del professor Ashish Khokar e “Da Chennai a New York” spettacolo dimostrazione con Srinidhi Raghavan (UK) danzatrice di Bharata Natyam (entrambi il 27 giugno dalle ore 21).

In collaborazione con Associazione Contemporary Locus, Associazione 23/C Art e TTB è “TAD Residency”, un progetto di residenza multidisciplinare, avviato nel 2017, a cui quest’anno prenderà parte Parvathy Baul, cantante, danzatrice e pittrice indiana, che incontrerà il pubblico in un Public Studio Visit (12 giugno alle 19).

India ma anche occidente, nella sezione “3 classici”, tra Ucraina e Iran.

Saranno presentati “A.P. Chekhov: tre sorelle” (29 giugno ore 21) del Teatro Ungherese di Beregovo (Ucraina); “Dopo l’incendio. Drammaturgia dei frammenti” (29 giugno ore 11) incontro con il regista ungherese Attila Vidnyánszky; “The Yoricks. Intermezzo comico” (11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 luglio ore 21.30) nuova produzione del TTB dedicata all’arte del clown; “Hyppolitus” (26 e 27 luglio ore 21.30) spettacolo in prima nazionale di Prometeus Theatre (Iran); “Tragedia e corpo tragico” (27 luglio ore 11) incontro con il regista iraniano Farzad Amini.

“Cine-tascabile”, la rassegna cinematografica realizzata da Lab80 per “Arcate d’arte”, che si apre domenica 28 luglio con la proiezione di “Iran. Tre volti” del regista Jafar Panahi, propone dieci titoli: “Dancing dreams. Sui passi di Pina Bausch” di Anne Linsel, Rainer Hoffmann, “Una storia banale” di Wojciech Has, “Fedra” di Jules Dassin, “Vanja sulla 42° strada” di Louis Malle, “Medea” di Lars Von Trier, “La strada” di Federico Fellini, “Il circo di Tati” Parade di Jacques Tati, “East is East” di Damien O’Donnell e “Il treno per Darjeelin” di Wes Anderson (dal 28 luglio al 31 agosto ore 21).

Sezione dedicata ai giovani artisti è “Germogli”, in collaborazione con Festival Danza Estate, che ospiterà Luna Cenere con “Kokoro” e a seguire Matteo Marchesi con la prima nazionale di “Bob” (13 giugno ore 21.30). Una collaborazione che si concluderà con il progetto “Focus Pina”, presentando lo spettacolo in prima nazionale “Rencontre fictive dans un bar réel” di e con Urs Stauffer (6 luglio ore 18.30) a cui farà seguito la “Nelken-line”, performance che ricrea la celebre camminata coreografata dalla stessa Pina Bausch.

Presente anche quest’anno la sezione “Le quiete stanze”, dedicata alla pedagogia.

“L’attore che danza” lezioni di teatro-danza classico indiano in stile Bharata Natyam con il Maestro P. Praveen Kumar (dal 3 al 18 giugno); “Canti d’amore” laboratorio con Parvathy Baul sulla tradizione dei Baul che include la pratica di danza, voce e yoga (dal 5 al 7 giugno); “Eastwest” laboratorio con Aakash Odedra sulla sua tecnica personale, tra danza contemporanea e danze classiche asiatiche (27 e 28 giugno); “Incontri d’attore. Una bottega internazionale per l’attore a venire” la scuola per attori del TTB (dal 17 al 26 luglio).

Durante tutto il periodo di “Arcate d’arte” verrà aperto il Chiostro del Carmine, mentre nel mese di luglio “Ricami di concertate pezzette” visita itinerante al Monastero ospiterà il giovane gruppo bergamasco Teatrandum (6, 7, 13, 14, 20, 28 luglio ore 11 e 27 e 28 luglio ore 16).

(le due foto qui sopra sono di Federico Buscarino e di Béla Ilovszky)