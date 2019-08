Sport e solidarietà: a Cividino torna il Tennis “Vip” che ha già donato 1,4 milioni

L’Accademia dello Sport per la Solidarietà è pronta a una nuova, entusiasmante edizione del torneo di tennis che caratterizza, nel nome della beneficenza, la primavera del centro Mongodi di Cividino Quintano di Castelli Calepio, quest’anno dal 16 maggio al 6 giugno.

Sarà la 28esima edizione del Trofeo Achille e Cesare Bortolotti, dedicato al doppio maschile, la 13esima del trofeo Giacinto Facchetti (singolare maschile categoria A) e la sesta del torneo Franco Morotti (singolare maschile categoria B), a cui si aggiungono la coppa ASC di doppio misto e la Coppa Banca Mediolanum per la competizione a squadre.

“Sono passati 43 anni da quel settembre 1976 quando nel campetto sotto il campanile di Lallio ci trovammo con 16 giocatori – spiega Giovanni Licini, direttore del Torneo – Oggi ce ne sono oltre 350 che rappresentano il mondo dello sport, dello spettacolo, dell’imprenditoria, del giornalismo e della politica. Siamo cresciuti di anno in anno, passando da Lallio al tennis di Montecchio di Alzano, per poi fare tappa al Città dei Mille, al tennis Club Bergamo, al Tennis Club Sarnico e infine al Centro Sportivo Mario Mongodi di Cividino. Dal 2002 siamo diventati un evento solidale che in questi anni ha raccolto 1.400.000 euro, donati ad associazioni ed enti bisognosi del territorio. La metafora che ci rappresenta è un campo di girasoli: l’animo dei bergamaschi come terreno fertile, i tanti amici sponsor il buon fertilizzante, i volontari dell’accademia come curatori del campo e il buon Dio che miscela il tutto per far germogliare. Che la manifestazione porti amicizia e aggregazione, che nello sport ci sia anche gioioso entusiasmo nel donare e che si rinnovi, soprattutto in questi giorni, il ricordo indelebile dei nostri amici Achille e Cesare Bortolotti, Giacinto Facchetti, Franco Morotti, Ivan Ruggeri, Emiliano Mondonico e Mino Favini. In questo spirito il divertimento assume un valore più alto”.

Tantissimi i presenti all’evento di inaugurazione, nella cornice della sala consiliare della Provincia di Bergamo, a partire dal padrone di casa Gianfranco Gafforelli: “Il connubio sport e solidarietà si conferma vincente. Posso solo augurare il meglio per una nuova grande edizione”.

Tanti complimenti anche da Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia: “Da 43 anni il Trofeo organizzato dall’Accademia Sport Solidarietà è sinonimo di filantropia. Aiutare il prossimo, essere al servizio delle persone che hanno bisogno è il miglior modo per far vivere lo Sport. Si arriva a tali risultati solo se ci si impegna giorno e notte: è la caratteristica di ogni lombardo, di ogni bergamasco ma soprattutto dell’Accademia”.

Conferma il proprio impegno anche la Fondazione Credito Bergamasco che per l’edizione 2019 assegnerà il Golden Vip per la ricerca scientifica al professor Martino Introna: “Per la sua prestigiosa attività nel campo della medicina e della ricerca – commenta il segretario generale Angelo Piazzoli – dimostrando sempre grande sensibilità all’aspetto umano. Per quel poco che possiamo fare, noi ci siamo”.

Altri premi saranno conferiti ad Adriano Latini (Golden Vip per l’Imprenditoria) e Andrea Masiello (Golden Vip 2019): saranno assegnati il prossimo 7 giugno alla serata di gala in fiera.

Nel corso del 2019 il Progetto Solidarietà dell’Accademia dello Sport vedrà impegnata l’associazione verso 3 realtà del territorio: l’Associazione S.O.S. Oncologia San Marco e San Pietro rappresentata dal Prof. Andrea D’Alessio e dal Prof. Giancarlo Borra, l’ A.I.P.D. Bergamo con Elisabetta Scotti e gli Amici di Samuel con Stefano Pelliccioli.

Il Torneo di Tennis quest’anno darà anche l’opportunità di apprezzare le arti culinarie, grazie al Catering Longhi Banqueting di San Paolo d’Argon, con il prezioso aiuto di tantissime aziende bergamasche del settore agroalimentare, potendo degustare piatti tipici. Presenti alla presentazione nella sede della Provincia gli ex campioni dell’Atalanta Pierluigi Pizzaballa, Marino Magrin e Giuseppe Savoldi, mentre commosso è stato il ricordo di Nicola Bortolotti, figlio di Cesare e nipote di Achille, di Barbara Facchetti, figlia di Giacinto e di Laura Morotti, figlia di Franco Morotti.