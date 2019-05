A Roma un esodo nerazzurro: per Atalanta-Lazio venduti a Bergamo più di 20mila biglietti

È stata superata quota 20mila. E il dato è destinato a salire. A Roma, il prossimo 15 maggio per la finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio, sarà un vero e proprio esodo nerazzurro.

Mercoledì 8 maggio i botteghini hanno detto che la vendita dei tagliandi ha superato quota 20mila. E non è finita qua.

Completamente esaurite le curve (la sud è quella destinata ai bergamaschi), c’è ancora disponibilità nei due settori atalantini, vale a dire distinti sud e tribuna Monte Mario.

In questi giorni è in corso la fase di vendita libera, apertasi nella giornata di martedì 7: in precedenza era stata concessa la prelazione ai possessori di un abbonamento di campionato e poi a quelli di Dea Card.