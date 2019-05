Raffaella Carrà intervista Paolo Sorrentino: la tv del 9 maggio

Per la prima serata in tv, giovedì 9 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la sesta e ultima puntata della fiction “Mentre ero via”, con Vittoria Puccini, Giuseppe Zeno e Stefania Rocca.

Dopo aver recuperato parte dei suoi ricordi e dopo aver indagato a lungo su quanto accaduto, la verità comincia a emergere, e Monica inizia a comprendere quali siano state le sue colpe e quale sia stato il suo ruolo in tutta la drammatica vicenda. Ma per completare il mosaico manca ancora un tassello, che si presenterà come una nuova, inaspettata e sconvolgente rivelazione.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà la sesta e ultima puntata di “A raccontare comincia tu”. Raffaella Carrà chiude il suo programma incontrando e intervistato il regista, sceneggiatore e scrittore Paolo Sorrentino. Tra i film che ha diretto spiccano “Il divo” (2008), premiato, tra l’altro, come miglior regia al Festival di Cannes, e “La grande bellezza”(2013), che ha vinto l’Oscar 2014 come miglior film straniero.

Su Italia1 alle 21.25 spazio a una nuova puntata del varietà “Colorado”, condotto da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez.

Attualità e politica saranno protagoniste anche su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà la terza puntata di “Dritto e rovescio”, con Paolo Del Debbio e su La7 alle 21.15 con “PiazzaPulita” condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Il mostro”, di e con Roberto Benigni e Nicoletta Braschi; su Canale5 alle 21.20 “San Andreas”, con Dwayne Johnson; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Trappola sulle montagne rocciose”, con Steven Seagal; su La5 alle 21.25 “Vicino a te non ho paura”, con Cobie Smulders; su Iris alle 21 “Fuga per la vittoria”, con Sylvester Stallone e su Italia2 alle 21.15 “Mars attacks!”.

Protagonista il calcio su Tv8 che alle 20.30 trasmetterà “Studio Europa League” e alle 21 “Diretta gol” con gli aggiornamenti in diretta delle semifinali di Europa League.

Canale Nove alle 21.25 per il ciclo di documentari “Tutta la verità”, proporrà la seconda parte dello speciale sul mostro di Firenze con testimonianze inedite dando seguito alla prima parte, trasmessa il 7 maggio.

Su La7D alle 21.30 l’appuntamento è con il telefilm “Grey’s anatomy”, con Sara Ramirez, Ellen Pompeo e Caterina Scorsone. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Forse l’ho perso nel vento”, “Un rompicapo senza soluzione”, “Dobbiamo essere realistici” e “Solo mamma lo sa”. Nel primo, Callie e Arizona continuano a valutare la possibilità di avere un secondo figlio. Nel secondo, Maggie cerca al Grey Sloan Memorial Hospital le sue origini e ben presto si rende conto che non sarà facile. Nel terzo, Arizona continua il suo percorso da dottoranda, in chirurgia fetale con la dottoressa Herman. Nel quarto, la Pierce annuncia al consiglio le sue dimissioni.

Rai5 alle 21.15 proporrà lo spettacolo “Sconcerto”. Un raffinato intreccio di parole e musica che non può essere etichettato come melologo o opera lirica, ma rappresenta un esperimento unico nel suo genere, prodotto dall’incrocio di tre diverse sensibilità: quella di Elio, dello scrittore e poeta Franco Marcoaldi e del compositore Giorgio Battistelli.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “MacGyver”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande fratello” e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite: una famiglia al limite”.