Non ce l’ha fatta il 14enne investito in bici a Treviglio: è morto al Niguarda

Non ce l’ha fatta Gabriele Raffa, il quattordicenne investito domenica 5 maggio intorno alle 19 a Treviglio mentre in bicicletta percorreva l’incrocio tra via Lodi e la nuova variante che collega Treviglio a Casirate.

Il ragazzino è spirato giovedì mattina all’ospedale Niguarda di Milano dove era stato ricoverano in gravissime condizini nella serata di domenica dopo l’incidente con una vettura.

Il pm Nicola Preteroti sta decidendo se effettuare o meno l’autopsia sul corpo della giovane vittima.

Intanto dopo lo scontro si erano scaldati gli animi a Treviglio su questo tratto di strada. La consigliera del Pd Laura Rossoni aveva puntato il dito su “la vecchia strada che si immette sulla nuova senza alcuna segnalazione e chi viene in bici a Treviglio si trova a dover attraversare una strada ad alta percorrenza dove le auto sfrecciano. A settembre un’altra persona è stata investita riportando gravi ferite. Sono passati 8 mesi e abbiamo assistito a un incidente fotocopia. Nessuno si era accorto che quel punto è un crocevia molto pericoloso? Non si poteva fare niente?”.

Ma il sindaco di Treviglio Juri Imeri aveva replicato: “Trovo assurdo che si strumentalizzi anche una situazione così: stiamo parlando del dramma di un giovane ragazzo e della sua famiglia. E anche di chi guidava l’auto. Io ora riesco solo a pensare a loro. Ci stiamo occupando di quel tratto di strada nonostante sia di competenza della Provincia: stiamo facendo valutazioni e progetti per risolvere ogni tipo di criticità”.