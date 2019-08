A Mozzanica corsa a tre: Piana, Alloni e Tassi per un posto da sindaco

Per le elezioni amministrative di domenica 26 maggio, a Mozzanica sono in corsa per la poltrona da sindaco Simone Piana, Massimo Alloni e Bruno Tassi.

Tutti i nomi

MOZZANICA

Per Mozzanica

Sindaco: SIMONE PIANA

Consiglieri: Bettinelli Diego, Ceresoli Elisa, Di Lucia Mauro, Dognini Giusi, Dognini Gigi, Golia Mariela, Nicoli Alessandro, Piana Daniela, Raimondi Chiara, Rocchi Elisabeth, Tarenghi Alessandro.

Mozzanica a Mille

Sindaco: MASSIMO ALLONI

Consiglieri: Baita Giovanni, Bussi Roncalini Elisabetta, Bussini Paola, Carpani Adriano, Cella Elena, Ceresoli Gianbattista, Chiappetti Gian Carlo, Foppa Davide, Fossati Luigi, Piloni Fulvio, Ronca Giuseppe.

Insieme Oggi

Sindaco: BRUNO TASSI

Consiglieri: Andretta Federica, Asperti Fabio, Bianchi Andrea, Bazzi Silvia, Colpani Federica, Donzelli Alma, Foppa Mauro, Guenne Awa, Manzotti Mattia, Pelizzari Giulia, Rossetti Angela, Stellato Daniele.