Mornico al voto, duello tra Eugenio e Silvio Cerea

Per le elezioni amministrative di domenica 26 maggio, a Mornico al Serio sono in corsa per la poltrona da sindaco Eugenio e Silvio Cerea.

Tutti i nomi

MORNICO AL SERIO

SiAmo Mornico

Sindaco: EUGENIO CEREA

Consiglieri: Luca Signorelli, Laura Bellini, Fabio Vecchi, Stefano Maffi, Stefania Gatti, Marco Redolfi, Fabio Badoni, Orlando Bosio, Daniele Corbella, Marco Finazzi.

Progetto Mornico 2.0

Sindaco: SILVIO CEREA

Consiglieri: Marco Andrea Lorenzi, Giuseppe Bonacorsi, Ester Bellini, Emanuele Ondei, Elia Vecchi, Paola Luche, Daniel Meotti, Claudio Stefano Vecchi, Luigi Santinelli.