Montello, Gatti contro Bianchi per la carica di sindaco

Per le elezioni amministrative di domenica 26 maggio, a Montello sono in corsa per la poltrona da sindaco Diego Gatti e Celestino Bianchi.

Tutti i nomi

MONTELLO

Uniti per Montello

Sindaco: DIEGO GATTI

Consiglieri: Borlotti Marziano, Natalini Anna Maria, Quarenghi Marco, Ghilardi Giosuè, Cavenati Valter, Barcella Gian Pietro, Celotti Thomas, Parmendola Almerinda, Bosi Cinzia, Tedeschi Rosaria, Magri Valentina, Patelli Michele.

Montello Insieme

Sindaco CELESTINO BIANCHI

Consiglieri: Berbenni Emanuele Pietro, Attardo Vincenzo, Beati Giuseppe, Borali Elvira, Cantoni Giuseppina, Deleidi Francesca, Longaretti Alessandro, Manzoni Giulio, Marchesi Paolo Giovanni, Zanelli Angelo Rosario, Zanelli Luca, Zanelli Tiziana.