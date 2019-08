A Martinengo corsa a tre per la poltrona di sindaco: Seghezzi, Taramelli e Belotti

Per le elezioni amministrative di domenica 26 maggio, a Martinengo sono in corsa per la poltrona da sindaco Mario Seghezzi, Luca Taramelli e Adriana Belotti.

Lega – Mario Seghezzi sindaco

Sindaco: MARIO SEGHEZZI

Consiglieri: Merisio Simone, Signorelli Santino, Bassani Omar, Covino Alessandro, Galli Alessandro, Tracanelli Carlo, Manenti Luigi, Baracchi Giovanni, Cattaneo Emanuele, Lombardi Claudio, Mazzoleni Monica, Martinelli Jessica, Fumagalli Silvia, Martinelli Anna, Cividini Claudia, Volpi Cinzia.

Martinengo obiettivo comune

Sindaco: LUCA TARAMELLI

Consiglieri: Sassi Loretta, Gregis Simona, Moioli Paolo, Locatelli Maurizio, Bassani Gualtiero, Bassani Anna Maria, Ceruti Rosaria, Vittori Daniele, Nebbia Stefano, Ranghetti Davide, Bassani Gaia, Ratti Marco, Calvo Daniel, Mazzoleni Elena, Bottazzoli Giovanni, Bassani Zita.

Con Adriana Belotti per Martinengo

Sindaco: ADRIANA BELOTTI

Consiglieri: Bani Elvira, Barchiesi Ilario, Buldrin Ezio, Giupponi Antonio, Lavelli Benedetta, Martinelli Tania, Merisio Gabriella, Moioli Maria Teresa, Olivari Sauro, Passaniti Sergio, Pezzotti Luisa, Plebani Fabrizio, Ronzoni Riccardo, Testa Michele, Tolotti Marta, Vitale Benedetta.