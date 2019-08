A Madone Cavagna e Albergati in corsa per diventare sindaco

Per le elezioni amministrative di domenica 26 maggio, a Madone sono in corsa per la poltrona da sindaco Maurizio Cavagna e Rosaria Albergati

Tutti i nomi

Madone per tutti

Sindaco: MAURIZIO CAVAGNA

Consiglieri: Piazza Alessio Omar, Mangili Massimo, Paloschi Irma, Pelosi Luca, Gianuzzi Daniele, Brioschi Eleonora, De Girolamo Maurizio, De Vito Rosaria, Traina Lara, Barocco Luigi, Mazzola Carmen, Pilia Alessandro.

Vivi Madone

Sindaco: ROSARIA ALBERGATI

Consiglieri: Riva Davide, Genna Emanuele, Pagnoncelli Anna, Lamanna Vanessa, Monzani Annamaria, Scolletta Valentino, Pisoni Alberto, Pisoni Gianpaolo, Ricci Aldino, Scotti Giuseppina, Lego Martino, Teoldi Giuseppe.