Ladri di biciclette in azione, tir svaligiato mentre il camionista dorme

Ha passato la notte a bordo del camion, ma quando si è svegliato ha trovato una brutta sorpresa: il rimorchio era stato svaligiato dai ladri.

È successo nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 maggio a Treviglio, nel parcheggio di via delle Battaglie, omonima frazione cittadina.

Il camionista, di nazionalità estone, aveva da poco terminato il carico di biciclette nella vicina Bianchi, azienda molto nota nel settore. Prima di rimettersi in viaggio ha deciso di riposarsi all’interno del mezzo, passando la nottata nel parcheggio. Proprio mentre dormiva, però, il tir è stato preso d’assalto dai ladri, che hanno portato via cinque biciclette prima di darsi alla fuga.

Un risveglio non proprio sereno quello del conducente, che non ha potuto far altro che constatare il furto subito e denunciare l’accaduto. Sulla vicenda stanno investigando i Carabinieri di Treviglio.