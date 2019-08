La danza di Siro Guglielmi a Orlando

“È necessario non prendersi troppo sul serio in ciò che si fa, il divertimento è una componente importante all’interno della mia danza”. L’ironia, la capacità di riflettere su se stessi come punto di partenza, è una delle caratteristiche della produzione artistica di Siro Guglielmi, che sabato 11 maggio presenterà i suoi lavori al festival Orlando.

Formatosi al Balletto di Toscana a Firenze, Siro Guglielmi ha danzato per Junior Balletto di Toscana, con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino nel progetto Magda, per DanceCyprus, come freelancer per il coreografo israeliano Itamar Serussi Sahar e per il Balletto di Roma. Attualmente collabora con Andrea Costanzo Martini, ex Batsheva Dance Company, e con Silvia Gribaudi, con la quale tra poco debutterà con un nuovo spettacolo, nato a partire da una riflessione sul sé, sulla trasformazione del proprio corpo e sugli stereotipi di genere.

Un tema che è filo conduttore del lavoro di Siro Guglielmi, una ricerca sul corpo e sulla propria espressività, un viaggio nel sé alla scoperta di diversi tipi di corporalità che porta verso una riflessione sul ruolo delle aspettative sociali nei confronti del corpo stesso.





Il primo progetto, che fa parte anche del programma di Festival Danza Estate ed è organizzato in collaborazione con Fondazione Museo di Palazzo Moroni, è “One”, che viene proposto sabato 11 maggio alle 18.30 a Palazzo Moroni (prenotazione obbligatoria a prenotazioni@orlandofestival.it oppure tel. 380 77 75 262).

“Un progetto nato inizialmente da una necessità personale ed artistica di indagare un proprio linguaggio ed una propria poetica”. Un’indagine iniziale su “concetti come indipendenza, anarchia, sui bisogni sensibili e sulla volontà di realizzare le proprie aspirazioni al di fuori delle opinioni prevalenti di un gruppo”. Una riflessione, quella di Siro Guglielmi, che si è concentrata poi sulla mascolinità e sulla femminilità, sul condizionamento sociale, sulla costrizione alla norma. “Con questa mia riflessione, cerco di capire fino a che punto una personalità può venire espressa liberamente in un contesto individuale o collettivo. Un viaggio personale, all’interno di sé, che risulta però condizionato dallo sguardo delle altre persone, rendendo comunque visibili differenti forme di esistenza tramite il corpo. Un corpo che può essere costretto anche ad assumere determinate posizioni o determinati comportamenti, perché ritenuti più maschili o femminili”. “One” è un viaggio alla scoperta di diversi tipi di corporalità, teso verso la liberazione di un modo di essere-divenire, di individualità che si fa molteplicità, andando oltre il condizionamento sociale per potersi esprimere liberamente.

Un’espressione libera del corpo che è nucleo centrale anche di “P!nk Elephant” che viene presentato, sempre in collaborazione con Festival Danza Estate, sabato 11 maggio, alle 20.30 all’Auditorium di Piazza della Libertà.

Il primo spettacolo che ha visto Siro Guglielmi in veste autoriale, “una danza fresca e leggera, nata dalla necessità di crearmi uno spazio in cui potermi esprimere liberamente, riflettendo sempre sul corpo e sulle aspettative sociali nei confronti di questo”. Una danza, evocativa di diverse narrazioni tramite il corpo e differenti tipi di corporalità, eseguita attorno all’oggetto dell’amore, fine ultimo della propria ricerca e del proprio desiderio. Una bramosia positiva che indirizza lo sguardo e la direzione da seguire, un’energia che è propulsione di movimento, un desiderio che indica la strada da percorrere, con un corpo pienamente libero di esprimersi. “Un elefante rosa che mi riporta alla mia infanzia, quando venivo chiamato “Dumbo”, preso in giro per le mie orecchie grandi. Da questo ricordo, ho deciso di trasformare un difetto in pregio. L’elefante rosa che dona il titolo al mio lavoro deriva proprio dal film d’animazione della Disney, dove gli elefanti rosa non trovano mai una forma precisa, sono comunque e sempre in desiderio di trasformazione. Un immaginario preciso, che mi ha aiutato ad essere evocativo nello studio dell’utilizzo del corpo nella danza”.

Un linguaggio evocativo, magari non comprensibile nell’immediato, in cui uno dei componenti-chiave è però l’ironia. “Mi viene spontaneo essere ironico in ciò che faccio, non mi prendo mai troppo sul serio. Vorrei portare tra il pubblico un sorriso, facendolo divertire e nello stesso tempo portandolo ad una riflessione su un concetto come il giudizio verso se stessi e gli altri. Mi piacerebbe che gli spettatori, soprattutto i più giovani, rimanessero coinvolti in ciò che vedono, che siano stimolati verso la libera espressione di sé, facendo oscillare percezioni stabili e consolidate nella società”.





Compresa nel biglietto della performance “One” di Siro Guglielmi è la visita guidata del complesso museale di Palazzo Moroni, che si svolgerà alle 17.30 di sabato 11 maggio.

Giovedì 9 maggio, alle 18.30, sempre in collaborazione con Festival Danza Estate e GAMeC, “Seeking Unicorns” di Chiara Bersani (alle 18.30 in GAMeC)

Dalle 20.30, poi, doppio appuntamento in Auditorium di Piazza della Libertà con il corto “Trip Stease” di CollettivO CineticO e l’anteprima nazionale di “Posledice” (Consequences) di Darko Štante. Alle 22.30 il film “L’animale” di Katharina Mückstein.

Orlando continua fino a domenica 12 maggio. Programma completo su www.orlandofestival.it.