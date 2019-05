“Incursioni teatrali”, le bellezze della Bergamasca si animano per visite guidate speciali

Scoprire e vivere le bellezze storico-artistiche della provincia di Bergamo. È questo l’obiettivo del nuovo ciclo di visite guidate teatralizzate organizzate da “La Gilda delle Arti” in collaborazione con il sistema bibliotecario dell’area nord ovest e Abibook cooperativa sociale con il sostegno della Fondazione della comunità bergamasca.

L’iniziativa, giunta al secondo anno consecutivo, propone otto appuntamenti nei mesi di maggio, giugno e luglio alla scoperta di locations orobiche di particolare pregio. Intitolata “Incursioni teatrali”, ogni volta, con ritrovo alle 16, una guida turistica abilitata e un gruppo di giovani attori racconteranno i luoghi, i personaggi e le opere d’arte disseminate nel territorio, per rispolverare e accendere la curiosità dei visitatori. Ad arricchire il progetto è il coinvolgimento di tre musicisti che di volta in volta renderanno l’atmosfera ancor più suggestiva con arie per arpa (Ada Oggioni), clavicembalo (Tomas Gavazzi) e chitarra (Matteo Leidi).

La prima data in calendario è domenica 12 maggio a Boltiere alla scoperta della torre civica, mentre la domenica successiva, il 19 maggio, l’appuntamento è alla basilica di Santa Giulia di Bonate Sotto.

Si proseguirà domenica 2 giugno alla Rotonda di San Tomè ad Almenno San Bartolomeo, sabato 8 giugno al Traghetto di Leonardo a Villa d’Adda, sabato 15 giugno alla Abbazia di Sant’Egidio Fontanella di Sotto il Monte, sabato 22 giugno al castello Visconteo/rocca Albani di Urgnano e domenica 30 giugno alla chiesa di san Giorgio ad Almenno San Salvatore. Infine, si concluderà sabato 6 luglio alla chiesa di San Bernardino a Lallio.

La direzione artistica è affidata alla compagnia teatrale La Gilda delle Arti – Teatro Bergamo, che da più di dieci anni lavora in città e provincia con lo scopo di rendere lo spettacolo un momento di incontro tra le generazioni, di divertimento e di accrescimento personale. Composta esclusivamente da giovani under 35, la compagnia è un esempio di imprenditoria giovanile che cerca di rendere la cultura una risorsa per il territorio e una fonte di reddito in tempi non facili.

Miriam Ghezzi, guida turistica e regista della compagnia teatrale “La Gilda delle Arti”, illustra l’iniziativa: “Riproponiamo le visite guidate teatralizzate dopo il successo registrato lo scorso anno. L’idea di dar vita a questo progetto è scaturita da una proposta dei responsabili dell’area nord-ovest delle biblioteche di Bergamo con cui eravamo in contatto per altri eventi. Ci hanno chiesto di far rivivere locations bergamasche di valore storico-artistico creando animazioni che coinvolgessero musica, teatro e interpretazione. Noi avevamo già l’intenzione di lavorare su quei settori e dall’incontro di obiettivi comuni ha preso il via questo percorso che si propone come un’opportunità per scoprire le bellezze che ci circondano, i tesori che abbiamo dietro casa e che magari non si conoscono appieno. Gli itinerari vengono strutturati da guide turistiche e hanno durata di massimo un’ora in modo che siano accessibili a tutto il pubblico, da chi è maggiormente interessato a chi semplicemente è curioso e vuole effettuare un’uscita diversa dalle altre. La visita è intervallata da musica, incursioni teatrali e gag quasi sempre basate sulla storia e sui personaggi di quel luogo, in modo da rendere tutto molto coinvolgente. Ogni volta sarà diversa e, utilizzando linguaggi espressivi differenti, si rivolgerà alle persone di tutte le età, grandi, piccoli e famiglie, cercando di trasmettere un’emozione, un’affezione a questi luoghi”.

Ogni uscita avrà un carattere diverso. Miriam Ghezzi prosegue: “Ci saranno momenti più divertenti e di intrattenimento e altri più a carattere conoscitivo e poetico. A Fontanella, poi, la visita assumerà una dimensione più lirica, con un lettore che interpreterà la poesie di padre David Maria Turoldo con sottofondo d’arpa, mentre al castello di Urgnano rivivranno i personaggi della famiglia dei proprietari e a San Bernardino a Lallio ci sarà del tempo per ammirare i tanti affreschi della chiesa con un suggestivo sottofondo musicale al clavicembalo”.

Grazie al finanziamento della Fondazione Comunità Bergamasca la partecipazione è gratuita. È consigliata la prenotazione inviando un’e-mail a info@lagildadellearti.it