Guirritour si sdoppia: Lorenzo in Russia, Niccolò in Spagna

Guirritour, Lorenzo Guirri e Niccolò Pozzi, i due giovani che seguono per Bergamonews la sezione viaggi sono in partenza proprio oggi per due destinazioni: Lorenzo sarà on the road tra Mosca e San Pietroburgo, tra canali e ponti, palazzi d orati e fontane zampillanti nel giorno della festa Russa!

Proprio giovedì 9 maggio si è svolta un’imponente parata militare sulla Piazza Rossa. Niccolò invece è partito per un viaggio tra arte e mare, paesaggi e natura nei punti salienti del sud della Spagna, tra Cordoba, Granada, Huelva, Siviglia…per un’Andalusia on the road low cost. Presto su Bergamonews i loro reportage di viaggio.