“Di genitore in figlio”, a Sant’Agostino dialogo con Gian Marco Tognazzi

Giovedì 16 maggio alle 18.30, nella Sala Conferenze della sede dell’Università di Bergamo in Sant’Agostino (piazzale Sant’Agostino, 2 – Bergamo), è in programma l’evento dal titolo “Di genitore in figlio. Tra continuità e cambiamento. Dialogo con Gian Marco Tognazzi” promosso da Confartigianato Imprese Bergamo.

Si tratta di una conversazione aperta che ha l’obiettivo di raccontare le sfide e le difficoltà, ma anche le soddisfazioni del passaggio generazionale, attraverso la testimonianza di un attore “figlio d’arte”.

Gian Marco Tognazzi, attore, artista, imprenditore votato al cinema e al teatro, figlio di uno dei più apprezzati ed amati protagonisti del cinema italiano, Ugo Tognazzi, ci racconterà la propria esperienza nel portare avanti il “mestiere” di famiglia, i consigli ricevuti dal padre, la voglia di sperimentarsi in soluzioni nuove, le difficoltà incontrate e le sfide affrontate, i dubbi e le soddisfazioni.

Allo stesso modo, spesso, l’imprenditore artigiano vive con ansia il momento della trasmissione della propria impresa ai figli, nel desiderio che l’impresa viva oltre la propria persona e che continui ad essere un punto di riferimento della propria famiglia. Contemporaneamente, i figli che gli subentrano si trovano nella condizione di essere chiamati a misurarsi con la propria eredità, correndo il rischio di vivere continuamente il conflitto, anche personale, tra il successo passato e quello futuro, tra le scelte paterne e le proprie.

L’auspicio è invece che il talento insieme alla professionalità possa trasferirsi con naturalezza dal genitore al figlio, migliorando e possibilmente arricchendo l’azienda di famiglia.

L’incontro vuole quindi chiamare gli imprenditori artigiani, genitori e figli, ad ascoltare la testimonianza di chi ha affrontato sulla propria pelle la difficoltà di creare la propria strada, dovendo confrontarsi con la propria famiglia e con se stesso, tra continuità e cambiamento.

A condurre la serata, che verrà aperta dai saluti del presidente di Confartigianato Imprese Bergamo Giacinto Giambellini, ci sarà il conduttore radiofonico e direttore artistico di Radio Alta, Teo Mangione. Seguirà spazio per le domande del pubblico e al termine un aperitivo.

L’evento rientra nell’ambito di quelli che vengono definiti “Incontri di frontiera”, ossia dialoghi/conversazioni aperte, previsti da AccademiArt (la scuola manageriale per imprenditori artigiani e dirigenti), il percorso formativo realizzato da Confartigianato Imprese Bergamo insieme alla SDM School of Management dell’Università di Bergamo e coordinato dal professor Matteo Kalchschmidt, prorettore dell’Università di Bergamo.

La partecipazione, previa prenotazione, è gratuita e aperta a tutti (fino ad esaurimento posti).

Per ulteriori informazioni:

Segreteria di direzione (tel. 035.274.329; segreteriadirezione@artigianibg.com).