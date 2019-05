Food & drink in centro città: in arrivo gustose e curiose novità

Si era aperto con tre brutte notizie il 2019 del mondo culinario bergamasco. Prima le serrande abbassate della storica Taverna del Colleoni della famiglia Cornaro, poi l’addio dello chef Mirko Ronzoni al Relais San Vigilio – aperto, tra l’altro, da poche settimane -, infine la chiusura del Ristorante Gritti in piazza Vittorio Veneto, nel cuore della città.

Con l’estate sono però in arrivo due gustose novità, due aperture (una certa, l’altra probabile) che porteranno una ventata di novità alla proposta enogastronomica cittadina.

La prima – quella già definita – ha anche una data d’inaugurazione: venerdì 10 maggio, infatti, aprirà i battenti in via Angelo Maj il nuovo Haki Restaurant, “il nuovo punto di riferimento per gli amanti dei piatti raffinati e innovativi della cultura giapponese, coniugati in una sapiente fusione tra oriente ed occidente” si legge sulla pagina Facebook del locale.

Ai fornelli di Haki Restaurant ci sarà Naruse Fumiaki, talentuoso chef giapponese già consulente di alcuni tra i più prestigiosi locali del mondo: nel suo curriculum ci sono esperienze in diversi ristoranti 3 stelle Michelin e circa 50 Paesi visitati nel mondo alla ricerca di ispirazione.

C’è poi un’altra novità, questa probabile e non ancora definita del tutto: In Croissanteria Lab, ristorante-pasticceria di grande successo di Carobbio degli Angeli, guidato dalla famiglia Vezzoli, sembra pronto a sbarcare in città prendendo il posto proprio del Ristorante Gritti.

Sul profilo Instagram del locale martedì 7 maggio sono comparse delle foto della splendida terrazza di piazza Vittorio Veneto, mentre un giorno dopo è stato pubblicato un annuncio di ricerca di personale “per nuovi progetti”. Come si dice: due indizi fanno una prova?