Fontanella, sciame di api attacca un gruppo di bambini: paura al Laghetto Hobbit

Attimi di paura giovedì 9 maggio per alcuni bambini che stavano effettuando un percorso didattico a Fontanella: uno sciame di api ha attaccato alcuni piccoli studenti di 5 anni mentre stavano svolgendo un’attività scolastica all’interno della fattoria didattica “Laghetto Hobbit”.

Sono ben 13 le persone coinvolte. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi ripercussioni, se non un grande spavento. Per accertamenti sono intervenute ambulanze e ATS allertate dagli insegnanti e un piccolo – punto tre volte – è stato portato in ospedale per dei controlli data la giovane età.

Per scolari e insegnanti solo una grande paura quindi, con i piccoli visitatori della fattoria didattica che fortunatamente se la sono cavata senza ferite: il bilancio, calcolando che i bambini all’interno del Laghetto Hobbit erano più di 50 giovedì mattina, avrebbe potuto essere peggiore.