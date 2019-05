“Faber nostrum”: l’indie giovane rende omaggio a De André

Per i vent’anni dalla morte di Fabrizio De André, il 26 aprile è stato rilasciato dalla Sony Faber nostrum: si tratta di un album interamente dedicato al cantautore genovese, come omaggio, da parte dei nomi più noti del panorama indie italiano. Il progetto è nato dalla volontà di far conoscere Faber anche alle nuove generazioni che non hanno avuto l’occasione di confrontarsi con i suoi testi e le sue musiche. Produttore esecutivo del progetto è Massimo Bonelli, fondatore di Icompany, in collaborazione con la Fondazione Fabrizio De André Onlus, che vede a capo Dori Ghezzi, seconda moglie del cantante.

Faber nostrum consiste in una raccolta di 15 brani, tra i più famosi troviamo La Canzone di Marinella, Smisurata Preghiera e Amore che vieni, amore che vai.

Gli artisti che hanno deciso di accettare la sfida, perché quando si tratta di interpretare i brani di De André, sì, si tratta di una vera e propria sfida, sono ben noti nel mondo indie. Parliamo di Ex-Otago, The Zen Circus, Lo Stato Sociale e anche I Pinguini Tattici Nucleari, band di origine bergamasca che si è cimentata in una rivisitazione di Fiume Sand Creek, ispirata al massacro di Sand Creek del 1864 nei confronti dei nativi americani.

Le nuove generazioni di cantanti si mettono in gioco con le parole di De André, che hanno saputo denunciare problemi e tematiche che sono più attuali che mai. Si tratta di cover, rivisitazioni oppure semplici riarrangiamenti.

Faber nostrum è un progetto ambizioso, ma efficace e nuovo. Si unisce al film Fabrizio De André- Principe Libero diretto da Luca Facchini e interpretato da Luca Marinelli (per cui ha ricevuto anche la candidatura come Miglior Attore Protagonista ai David di Donatello), in un dittico in omaggio ad un grande della musica italiana.

Nella speranza che anche le nuove generazioni conoscano Faber attraverso le sue storie e le sue parole.