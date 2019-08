Elezioni a Morengo, sfida a tre: Ghilardi, Signorelli, Locatelli

Per le elezioni amministrative di domenica 26 maggio, a Morengo sono in corsa per la poltrona da sindaco Alessandra Ghilardi, Amilcare Signorelli e Cristian Locatelli.

Tutti i nomi

MORENGO

Propostamorengo

Sindaco: ALESSANDRA GHILARDI

Consiglieri: Begnini Antonio, Borali Cristian, Carminati Cristina, Ferrandi Alberto, Foieni Antonio, Ghidelli Luca, Ghidelli Valentina, Pala Paola, Rocchi Luca, Scotti Stefano

Insieme per Morengo

Sindaco: AMILCARE SIGNORELLI

Consiglieri: Angelino Giuseppe, Cucchi Giorgio, Facchetti Gian Battista, Facchetti Giorgio, Ferrari Eugenio, Ferri Gilbert, Gualandris Laura, Martinelli Matteo, Roncalli Gian Paolo, Zerbo Alfio.

Lega

Sindaco: LOCATELLI CRISTIAN

Consiglieri: Arrigoni Angelo, Bogni Elisa, Carminati Matteo, Citossi Alberto, Ferrari Samuele, Ferrari Walter, Lamera Danilo, Paganini Doretta, Pesenti Angelo, Tisani Lorenzo.