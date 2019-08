Elezioni, a Monasterolo sfida Zappella-Giudici

Per le elezioni amministrative di domenica 26 maggio, a Monasterolo del Castello sono in corsa per la poltrona da sindaco Gabriele Zappella e Gilberto Giudici.

MONASTEROLO DEL CASTELLO

Insieme per Monasterolo

Sindaco: GABRIELE ZAPPELLA

Consiglieri: Ghilardi Angelo, Castellazzi Sergio, Bresciani Federico, Tasca Monica Rossella, Franco Roberta, Alborghetti Piergiovanni, Zambetti Giordano, Lazzaroni Mattia, Totis Daniele, Trussardi Mirko.

Gente e paese 2.0

Sindaco: GILBERTO GIUDICI

Consiglieri: Benrached Yasmine, Chigioni Simone, Crottini Cristina, Facchinetti Tarcisio, Giudici Sergio Giuseppe, Lazzaroni Francesco, Meli Davide, Nicoli Mauro, Pettini Giuseppina, Zanardini Fausta.