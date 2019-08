Elezioni a Misano: il giovane Tassi sfida Daisy Pirovano

Per le elezioni amministrative di domenica 26 maggio, a Misano Gera d’Adda sono in corsa per la poltrona da sindaco Ivan Tassi e Daisy Pirovano.

Tutti i nomi

MISANO GERA D’ADDA

SìAMO Misano

Sindaco: IVAN TASSI

Consiglieri: Cornalba Francesco, Degani Andrea Giovanni, Desperati Michele, Donadoni Maria Lucia, Mor Oscar, Morelli Federica, Pavesi Valentina, Sala Giovanni Mario, Tosetti Fausto, Zolio Andrea.

Lega Misà

Sindaco: DAISY PIROVANO

Consiglieri: Ardemagni Emilia, Bargigia Mara, Bettoni Francesco, Bonizzoni Ivano, Chiara Alessandro, Fugazzola Giuseppe, Guirreri Niccolò, Iride Giacomo, Pilenga Piero, Spampati Marzia.