Economia e finanza spiegate ai giovani dell’Atalanta con una conferenza spettacolo

È presso il nuovo Centro Sportivo Bortolotti che si è tenuta mercoledì 8 maggio l’iniziativa di educazione finanziaria rivolta ai giovani atleti dell’Atalanta, frutto della collaborazione tra la società orobica, UBI Banca e Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio. Squadra Primavera e Berretti in una prima sessione, e le categorie U-17 e U-16 a seguire, riunite insieme per parlare di economia e riflettere sull’uso consapevole del denaro nella vita quotidiana.

La prima sessione è stata aperta dai saluti di Maurizio Costanzi, Responsabile del Settore Giovanile, e da Vincenzo Algeri, Responsabile di UBI Comunità, divisione commerciale di UBI Banca dedicata alle diverse realtà del Terzo Settore, dell’Economia Civile, degli Enti Pubblici e dei Sistemi Associativi, che sovraintende tra l’altro ai programmi di educazione finanziaria erogati a livello nazionale. Entrambi hanno evidenziato l’importanza di partecipare, sin dagli anni della formazione scolastica, a percorsi di educazione alle scelte economiche personali e al corretto uso del denaro.

A seguire Luca Percassi, Amministratore Delegato di Atalanta B.C., con Umberto Marino, Direttore Generale, e Luca Gotti, Responsabile della Macroarea Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest di UBI Banca, hanno ripreso nei loro interventi il ruolo fondamentale dell’educazione finanziaria tra i giovani in generale, sportivi e non.

Le categorie U-17 e U-16 sono state invece accolte dalla Psicopedagogista del Settore Giovanile Lucia Castelli che con Vincenzo Algeri ha evidenziato l’importanza dello sviluppo delle proprie capacità auto-imprenditoriali al fine di affrontare con competenza la gestione del denaro e la pianificazione finanziaria del proprio futuro. La conoscenza delle regole, il loro rispetto e il costante allenamento sono tre elementi alla base di risultati sportivi eccellenti, gli stessi concetti e le stesse dinamiche dovrebbero pertanto essere applicate dagli atleti anche nella gestione della loro vita economica.

Le squadre hanno assistito allo spettacolo divulgativo “Decidere nell’incertezza”, a cura dalla società di formazione e comunicazione scientifica Taxi1729, che ha portato i ragazzi alla scoperta dei nostri più antichi meccanismi di giudizio, di decisione e del nostro bisogno istintivo di protezione.

“È motivo di grande soddisfazione poter lavorare con un partner importante come UBI Banca, una grandissima realtà del territorio che con questo genere di iniziative, contribuisce alla formazione ed alla crescita umana dei ragazzi del nostro vivaio. – dichiara Luca Percassi, Amministratore Delegato Atalanta B.C . “Ed è bello poterla ospitare nella nostra nuova palazzina. Siamo molto contenti di questa partnership proiettata al futuro”.

“Essere qui oggi con le promesse del settore giovanile Atalanta per affrontare argomenti non usualmente insegnati a scuola, come l’educazione finanziaria, è indubbiamente fondamentale e offre un’importante occasione a questi ragazzi per ampliare le loro competenze in materia economica, un bagaglio di conoscenze sicuramente utili per il loro futuro personale. – commenta Luca Gotti, Responsabile Macro Area Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest di UBI Banca –. La collaborazione e la sinergia che sta alla base di questo progetto si inquadra perfettamente nei programmi e nelle tante iniziative che UBI Banca porta avanti, ormai da tempo, con il sostegno di FEDUF, e, devo dire, con un successo davvero apprezzabile.”

“Consapevole del ruolo economico-sociale che svolge sul territorio – ha aggiunto Vincenzo Algeri, Responsabile Area UBI Comunità – UBI Banca considera una propria responsabilità avere uno sguardo attento al futuro e contribuire alla formazione delle nuove generazioni, offrendo loro strumenti per essere attori consapevoli, per favorire la loro inclusione e il loro benessere e per uno sviluppo economico sostenibile nel lungo periodo”.