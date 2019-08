Corsa a due per Moio de Calvi: ‘Toti’ Balestra sfida Edoardo Sesini

Per le elezioni amministrative di domenica 26 maggio, a Moio de Calvi sono in corsa per la poltrona da sindaco Alessandro Balestra e Edoardo Sesini.

Tutti i nomi

MOIO DE’ CALVI

Per Moio de’ Calvi

Sindaco: ALESSANDRO BALESTRA (DETTO TOTI)

Consiglieri: Agape Paolo, Balestra Fulvia, Bosio Manuel, Calvi Alberto, Cortinovis Giorgio, Mainetti Massimo, Siviero Elisa, Turturro Carlo, Zonca Federico.

Moio per te

Sindaco: EDOARDO SESINI

Consiglieri: Buzzoni Patrizia, Beltramelli Roberto, Calvi Valentino, Cavagna Giovanni, Epis Margherita Elisa, Gervasoni Luciano, Gherardi Giambattista, Pedrotti Sergio Benvenuto, Piffari Giacomo, Sesini Federico.