Breve pausa dal maltempo, ma sabato torna l’instabilità

Puntuale, la pioggia è tornata a bagnare Bergamo e l’intera provincia e a rinfrescare ulteriormente l’aria di maggio. Mentre il weekend si avvicina, vediamo cosa prevede il Centro Meteo Lombardo con Antonio Marioni.

ANALISI GENERALE

Una vasta area depressionaria interessa gran parte del continente europeo determinando tempo instabile e a tratti perturbato anche sulla Lombardia. Dalla seconda parte della giornata di giovedì un debole promontorio di alta pressione permetterà un miglioramento del tempo, ma già da sabato si affaccerà una nuova fase instabile.

Giovedì 9 maggio 2019

Tempo Previsto: al mattino residua nuvolosità su tutti i settori con nubi più compatte all’est dove potranno esserci le ultime precipitazioni. Tendenza in giornata ad ampie aperture con tempo buono su pianure e Appennino; su Alpi e Prealpi le aperture e il riscaldamento diurno potranno creare le condizioni per la formazione di nubi cumuliformi con locali rovesci o temporali. Neve sopra i 1500-1700 metri.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 18 e 21°C. Minime in pianura stazionarie e comprese tra 6 e 10°C.

Venerdì 10 maggio 2019

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso su tutta la regione con qualche nube a evoluzione diurna sui monti ma con assenza di precipitazioni. Dalla sera tendenza ad aumento delle nubi soprattutto sull’area Alpina e Prealpina.

Temperature: massime in pianura in lieve aumento e comprese tra 20 e 24°C. Minime in pianura stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 7 e 12°C.

Sabato 11 maggio 2019

Tempo Previsto: su Alpi e Prealpi nuvolosità per tutta la giornata con solo brevi e temporanee aperture e con la possibilità di piogge anche sotto forma di rovescio o temporale. Su pianure ed Appennino sia al mattino che al pomeriggio nuvolosità variabile con qualche nube alternata ad aperture ma senza fenomeni. In serata invece possibilità di temporali che si estenderà a tutti i settori, pianure comprese.

Temperature: massime in pianura in lieve calo e comprese tra 18 e 22°C. Minime in pianura stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 8 e 13°C.