Brembo, crescono i ricavi nel 1° trimestre: utile netto di 64,4 milioni

Brembo Spa presenta la prima trimestrale 2019 e, rispetto al primo trimestre 2018, emerge che il fatturato è in crescita dell’1,4% a 667,1 milioni di euro (+0,1% a cambi costanti), gli investimenti netti del trimestre sono di 40,4 milioni di euro mentre l’indebitamento finanziario netto a 389,2 milioni (212,9 milioni ante applicazione IFRS 16) con un utile di 34,4 milioni di euro.

Il Presidente di Brembo Alberto Bombassei ha commentato: “I risultati approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione per la prima parte dell’anno in corso dimostrano la capacità dell’Azienda di gestire le incertezze che pesano sul mercato globale dell’auto, principalmente grazie ad una distribuzione strategica del footprint industriale del Gruppo e ad un portafoglio prodotti sempre più articolato e innovativo. In un periodo di cambiamento epocale per il settore automotive, Brembo mantiene fermo il proprio impegno per la costante innovazione dei processi produttivi, delle tecnologie e dell’organizzazione aziendale”.

Questo il commento del Vice Presidente Esecutivo di Brembo Matteo Tiraboschi: “I dati del primo trimestre 2019 evidenziano la continuità di un percorso sempre mirato alla crescita e alla solidità dei nostri fondamentali, alla salvaguardia della redditività e alla volontà da parte dell’Azienda di concentrarsi sulle dinamiche di lungo periodo. Gli investimenti, l’innovazione e il posizionamento di mercato si sono rivelati ancora una volta una scelta vincente e ci permettono di continuare a guardare al futuro con ottimismo”.

I risultati del primo trimestre 2019

Il Consiglio di Amministrazione di Brembo, presieduto dall’Ing. Alberto Bombassei ha esaminato ed approvato i risultati trimestrali del Gruppo al 31 marzo 2019.

Effetti dell’applicazione del nuovo IFRS 16. Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2019, il Gruppo ha adottato il nuovo principio IFRS 16 con metodo retrospettico modificato (opzione B, senza restatement dei contratti già in essere al 1° gennaio 2019 e non applicando il principio alle attività di “scarso valore” e a breve termine).

I dati del primo trimestre 2019 includono i seguenti impatti derivanti dall’introduzione del nuovo principio contabile:

 storno costi di noleggio per € 5,7 milioni;

 incremento ammortamenti per € 4,5 milioni;

 incremento oneri finanziari per € 1,2 milioni;

 incremento Capitale netto investito e Posizione finanziaria netta per € 176,3 milioni.

I ricavi netti consolidati del primo trimestre 2019 ammontano a € 667,1 milioni, in crescita dell’1,4% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente (+0,1% a cambi costanti).

In un contesto di mercato molto difficile, le vendite di Brembo per il settore auto sono sostanzialmente stabili e chiudono il primo trimestre del 2019 a -0,3%; complessivamente bene gli altri segmenti in cui il Gruppo opera, con le applicazioni per motocicli che crescono del 3,0%, quelle per veicoli commerciali del 7,1% e le competizioni del 12,6% rispetto allo stesso trimestre del 2018.

A livello geografico, le vendite calano in Germania del 9,9%, in Italia del 2,6% e nel Regno Unito dello 0,7%; crescono invece del 26,7% in Francia.

Il continente asiatico si conferma in crescita, con l’India che cresce del 20,2% (+21,6% a cambi costanti) e la Cina del 3,4% (+1,5% a parità di cambi).

Il mercato nordamericano (Stati Uniti, Messico e Canada) è in crescita dell’8,0% (+0,9% a parità di cambi). In crescita anche il mercato di Brasile e Argentina (+10,8% a parità di cambi), sebbene per l’effetto delle valute registri un -9,4%.

Nel primo trimestre 2019 il costo del venduto e gli altri costi operativi netti ammontano a € 417,3 milioni, con un’incidenza del 62,5% sui ricavi, percentualmente in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando era pari a € 420,1 milioni (63,8% dei ricavi). I costi per il personale ammontano a € 119,0 milioni, con un’incidenza del 17,8% sui ricavi, in leggero aumento rispetto 31 marzo 2018. Il margine operativo lordo (EBITDA) del trimestre ammonta a € 134,2 milioni (20,1% dei ricavi), in incremento del 6,0% rispetto allo stesso trimestre del 2018.

Al netto dell’effetto del già citato principio contabile IFRS 16, il margine operativo lordo sarebbe pari a € 128,5 milioni (19,3% dei ricavi).

Il margine operativo netto (EBIT) è pari a € 87,0 milioni (13,0% dei ricavi), in calo del 5,0% rispetto al primo trimestre 2018; al netto dell’effetto del principio contabile IFRS 16, il margine operativo netto sarebbe pari a € 85,8 milioni (12,9% dei ricavi).

Gli oneri finanziari netti ammontano nel trimestre a € 3,2 milioni (€ 1,5 milioni nel primo trimestre 2018); tale voce è composta da oneri finanziari per € 3,8 milioni (€ 2,1 milioni nel primo trimestre 2018) e da differenze cambio nette positive per € 0,7 milioni (€ 0,6 milioni nel primo trimestre dell’anno precedente). Al netto dell’effetto del principio contabile IFRS 16, gli oneri finanziari netti ammonterebbero a € 2,0 milioni.

Il risultato prima delle imposte ammonta a € 83,9 milioni (12,6% dei ricavi) e si confronta con € 90,0 milioni del primo trimestre 2018.

La stima delle imposte, calcolata sulla base delle aliquote previste dalla normativa vigente in ogni paese, è pari a € 19,3 milioni (€ 21,1 milioni nel primo trimestre 2018), con un tax rate del 23,0%

sostanzialmente in linea con il 23,4% dell’analogo periodo del 2018. Il trimestre chiude con un utile netto di € 64,4 milioni, in calo del 5,5%, rispetto a € 68,2 milioni dell’analogo periodo dell’anno precedente.

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2019 si attesta a € 389,2 milioni, in aumento di € 252,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2018. Si ricorda che rispetto alla chiusura del 2018 si è registrato un aumento di € 176,3 milioni per effetto del nuovo principio contabile IFRS 16.

L’Assemblea degli Azionisti, riunitasi il 19 aprile scorso, ha approvato, tra l’altro, il Bilancio della Capogruppo Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2018 e la distribuzione di un dividendo unitario

lordo di € 0,22 per ciascuna delle azioni in circolazione. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2019, con stacco della cedola n. 2 il giorno 20 maggio 2019 (record date 21

maggio 2019).

Nuovo CEO dal 1° luglio 2019

Come annunciato lo scorso 3 maggio, a decorrere dal 1° luglio 2019 l’Ing. Daniele Schillaci sarà cooptato e poi nominato Amministratore Delegato della Società, in sostituzione di Andrea Abbati Marescotti, che ha deciso di rinunciare alle deleghe e alla carica nel Consiglio di Amministrazione per perseguire nuovi progetti e attività.

Voto Maggiorato – modalità per farne richiesta

Si rammenta inoltre che gli Azionisti interessati a ottenere la maggiorazione del voto, dovranno presentare richiesta d’iscrizione nell’apposito Elenco Speciale tramite il proprio intermediario,

utilizzando il modulo disponibile sul sito Internet della Società: https://www.brembo.com/it/investitori/per-gli-azionisti/voto-maggiorato.