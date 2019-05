Axel, un dolce giocherellone: venite a conoscerlo e non perdetevi il Poldo Day

Axel, maschio, taglia media: classe 7/2013.

Axel è un cane molto dolce, abituato a stare con le persone. Ha tanta voglia di giocare. Adora gli abbracci e le passeggiate.

Venite a conoscerlo e sarà amore a prima vista!

E passate in canile per il 5° Poldo Day che si terrà domenica 19 maggio 2019 alle 15, nel prato adiacente (via Bonfanti, 110, 24020 Colzate BG ) con il concerto gratuito di Il Bepi & The Prismas. Ci sarà anche l’estrazione della lotteria con numerosi i premi in palio tra cui un iPhone Xr e un weekend ad Abano Terme. Parcheggio presso Itema in via Cavaliere Gianni Radici a Colzate.