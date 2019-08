Al centro benessere “Sabai Thai” promozioni speciali per la festa della mamma

Stai cercando un regalo per la festa della mamma? In occasione di questa ricorrenza il centro benessere “Sabai Thai” offre la possibilità di donare massaggi e trattamenti attraverso speciali coupon prepagati sicuramente graditi da chi li riceve.

Si potranno attivare dal 10 al 12 maggio: per visionare le offerte clicca qui.

La Spa & Beauty rappresenta un’oasi di pace nel cuore pulsante di Bergamo, nel centro della zona commerciale più vivace della città. Situata in via XX Settembre 115, nel piano seminterrato di galleria Mazzoleni, si propone come un vero e proprio angolo di Thailandia. Un ambiente ispirato alle atmosfere di quel meraviglioso Paese che affascina per la bellezza dei suoi rituali, le efficaci tecniche di massaggio, il profumo degli olii essenziali, i visi e gli occhi sorridenti della popolazione più ospitale del pianeta.

Inoltre, per la propria bellezza, è possibile sottoporsi a numerosi trattamenti estetici e curativi, ma anche tante opzioni make-up con i cosmetici Dr. Eckstein.

Tutto è stato studiato e realizzato nel minimo dettaglio ricreando fedelmente la cultura e la tradizione thailandese.

Recarsi a “Sabai Thai” significa fuggire, anche solo per un’oretta, dal caos e dalla fretta, dal rumore e dalla città, per trovarsi catapultati a migliaia di chilometri, in un mondo parallelo. In un ambiente confortevole, avvolto da musica rilassante e pervaso dall’aroma degli oli, i clienti vengono accolti con il tradizionale saluto “wai” per poi prepararsi a beneficiare del trattamento richiesto. Mani esperte rilassano il corpo di chi si sottopone ai trattamenti e riportano armonia a livello psicofisico donando una nuova energia, slancio vitale e serenità.

“Sabai Thai” è aperto da lunedì a sabato dalle 10 alle 21.

Per avere ulteriori informazioni e per prenotarsi telefonare al numero 035230866 oppure inviare un’e-mail a info@sabaithaispa.com,

È possibile rimanere aggiornati sulle proposte del centro consultando il sito www.sabaithaispa.com oppure accedendo alla pagina Facebook Sabai Thai Spa & Beauty.