Al Beach Village Scanzorosciate i campionati studenteschi provinciali di beach volley

Debuttano i campionati studenteschi provinciali di beach volley. La prima edizione della manifestazione, che coinvolge le scuole superiori bergamasche, si giocherà nella mattinata di lunedì 13 maggio al Beach Village di Scanzorosciate.

I partecipanti avranno a disposizione campi al coperto e riscaldati, quindi non ci sarà alcun problema anche in caso di meteo avverso. Ci saranno squadre maschili e femminili divise in due categorie – allievi e juniores – a seconda dell’età: i primi corrispondono a quelli più giovani e gli altri a quelli più grandi. I vincitori di entrambe, poi, prenderanno parte alle fasi regionali.

Verranno disputati match 2 vs 2 secondo la formula classica del beach volley prevista dalla Federazione italiana di pallavolo.

C’è stata grande adesione degli istituti, fra i quali ci sono: “Vittorio Emanuele”, “Belotti”, “Mamoli”, “Leonardo Da Vinci” e “Fantoni” di Bergamo, ma anche “Salesiani” di Treviglio e “Betty Ambiveri” di Presezzo. Per gli studenti sarà un’occasione per mettersi in gioco e confrontarsi con gli altri ragazzi oltre che portare avanti il nome della propria scuola.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra il Beach Village di Scanzorosciate e l’ufficio scolastico territoriale di Bergamo con l’impegno della professoressa Simonetta Cavallone, coordinatrice provinciale di educazione fisica, e del professor Giulio Rossini.

Il responsabile del Beach Village di Scanzorosciate, Mario Quintieri, evidenzia: “Siamo molto felici di ospitare questa manifestazione perchè tra i nostri intenti c’è quello di collaborare con le scuole per diventare un riferimento per loro. Il nostro centro è strutturato per permettere di praticare gli sport sulla spiaggia per tutto l’anno e non solo nella bella stagione e siamo disponibili a stipulare convenzioni con i vari istituti per favorirne la pratica come avviene per la piscina e le gare di atletica o di arrampicata. Sempre per coinvolgere i più giovani, inoltre, quest’estate apriremo le nostre porte ai cre organizzati dalle diverse realtà del territorio”.

