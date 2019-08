Tangenti in Lombardia: anche il governatore Fontana indagato

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è indagato nell’ambito dell’inchiesta su tangenti e affari con la ‘ndrangheta che ha messo sotto indagine 95 persone tra politici e imprenditori, 43 in cella o ai domiciliari. Tra loro il consigliere comunale di Milano Pietro Tatarella e il sottosegretario della Regione Fabio Altitonante.

Il governatore lombardo sarebbe indagato per abuso d’ufficio per via dell’ “alternativa” che aveva studiato per il suo socio di studio Luca Marsico onde risarcirlo della mancata elezione alle ultime regionali. Fontana è salvo dall’accusa di corruzione da parte del potente esponente di Forza Italia Caianiello, ma deve rispondere di abuso d’ufficio per aver suggerito alla giunta regionale di nominare Marsico tra i membri esterni di un “Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici”, una consulenza da 11.500 euro l’anno e 180 a seduta.