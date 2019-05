Procedono spediti i lavori allo stadio di Bergamo: la curva nord, storico pezzo dell’Atleti Azzurri d’Italia (che diventerà dalla prossima stagione Gewiss Stadium), è già stata abbattuta quasi per intero dopo due giorni dall’accensione dei dinosauri meccanici.

Nella mattina di mercoledì 8 maggio lo stadio di avanzamento dei lavori di demolizione si presentava così, con un buco enorme che dall’esterno permetteva di vedere all’interno dello stadio.

Secondo la road map delle tempistiche, i lavori per la nord dovrebbero terminare a fine estate così che la curva sia pronta per la stagione 2019-’20. Ovviamente salvo imprevisti, che sono sempre dietro l’angolo quando si parla di cantieri così grossi e impegnativi (come in ogni estate, c’è l’incognita del meteo).

Al termine del prossimo campionato inizieranno quindi gli identici lavori per la curva sud

L’ultima tranche di lavori prenderà infine il via nella tarda primavera del 2021 con il rifacimento della Tribuna mancante. Tutto lo stadio sarà al coperto in stile degli impianti inglesi e il risultato, secondo il patron dei nerazzurri Antonio Percassi, sarà stupendo.

(Foto di Filippo Rossi e Federico Mistri)