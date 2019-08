Sebino, Iseo e Lario Express: potenziati i treni storici lombardi

Sono 36 le corse con i treni storici previste per il 2019, per complessivi 4.800 posti, che viaggiano attraverso 3 itinerari in Lombardia grazie a un finanziamento regionale di 280mila euro. Questi i numeri del servizio turistico dei convogli d’epoca presentato oggi nella Sala Reale della Stazione Centrale di Milano dall’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi e dal direttore della Fondazione Fs Luigi Cantamessa.

VOLANO PER IL TURISMO – “Sulla scorta del successo del 2018 – ha spiegato Terzi – come Regione Lombardia abbiamo deciso di potenziare il servizio turistico investendo maggiori risorse in modo da implementare corse e itinerari. Le corse salgono da 14 a 36 e sono distribuite lungo 3 percorsi affascinanti pensati appositamente per valorizzare i nostri meravigliosi laghi lombardi. Il tutto a bordo delle carrozze anni Trenta del tipo “Centoporte” trainate dalla locomotiva a vapore. Offriamo un modo diverso per visitare i nostri laghi incentivando l’afflusso di turisti, con ricadute positive per l’economia del territorio”.

IL SUCCESSO DELLE PRIME CORSE – “Per quanto riguarda gli itinerari – ha proseguito Terzi – la novità del 2019 è il Lario Express, che si affianca al Sebino Express e all’Iseo Express. Stiamo valutando un ulteriore potenziamento per il prossimo anno, dato che le prime quattro corse effettuate nel 2019 hanno registrato il tutto esaurito. Abbiamo creduto fortemente in questa iniziativa che da sporadica, due anni fa, abbiamo reso strutturale. E i risultati ci stanno dando ragione. Inoltre il servizio, sia sul Lago di Como che sul Lago di Iseo, è pensato anche per agevolare l’intermodalità, consentendo a chi lo vorrà di utilizzare i battelli della navigazione”.

INVESTIMENTO DI REGIONE LOMBARDIA – Regione mette a disposizione per i treni storici 500.000 euro l’anno attraverso FerrovieNord, di cui 280mila per il servizio e la restante parte per i lavori di manutenzione dei convogli d’epoca.

PROGRAMMA FINO AL PROSSIMO AUTUNNO:

Sebino Express (date 12 maggio, 9 giugno, 7 luglio, 1, 22 e 29 settembre), con partenza da Milano Centrale verso le sponde occidentali del Lago di Iseo, a Paratico Sarnico, percorrendo la ferrovia turistica che origina a Palazzolo dell’Oglio;

Lario Express (date 2 e 30 giugno, 8 settembre e 6 ottobre), con partenza da Milano Centrale e approdo a Como e Lecco;

Iseo Express (date 26 maggio, 23 giugno e 15 settembre) con partenza da Brescia e arrivo a Pisogne, sulle sponde orientali del lago.