Sbaglia fermata e s’incammina sui binari tra Romano e Bariano: 30enne multata

Si distrae e scende alla stazione sbagliata: per tornare a casa decide di incamminarsi lungo i binari.

È successo nella giornata di martedì 7 maggio, intorno alle 18: una donna marocchina di 30 anni residente a Bariano stava viaggiando su un treno per tornare a casa quando, probabilmente distratta, ha mancato la sua fermata di riferimento alla stazione di Morengo-Bariano. Una volta accortasi dell’errore, ha deciso di scendere alla successiva fermata di Romano di Lombardia e, invece di percorrere le normali strade, ha optato per una scorciatoia molto pericolosa: si è incamminata lungo i binari in direzione Bariano.

Potevano esserci conseguenze molto gravi per la donna, se non fosse stato per il tempestivo intervento di una volante della polizia locale di Romano, che ha prontamente stoppato la pendolare facendola allontanare dai binari.

Per lei partirà ora una segnalazione dalla polizia ferroviaria per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge: è vietato, infatti, proseguire a piedi sui binari ferroviari.

“Potevano esserci conseguenze ben peggiori per la signora – ha affermato il comandante della polizia locale di Romano Arcangelo Di Nardo -, un treno in corsa avrebbe potuto risucchiarla. Il tempestivo intervento dei nostri uomini ha evitato il peggio”.