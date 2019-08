Remer, al PalaFacchetti la gara 5 dei playoff contro Roseto

Mercoledì 8 maggio alle 21 al Palafacchetti di Treviglio si disputerà la partita di basket tra Remer Blu Basket Treviglio e Cimorosi Roseto, valida per la gara 5 degli ottavi di finale dei playoff di Serie A2 Old Wild West.

Ecco tutte le informazioni sul match

Arbitri

1° Arbitro: Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG)

2° Arbitro: Gianfranco Ciaglia di Caserta (CE)

3° Arbitro: Alessandro Saraceni di Zola Predosa (BO)

Ufficiali di campo

Segnapunti: Federica Cattaneo di Mariano Comense (CO)

Cronometrista: Simona Panfili di Pavia (PV)

24 Secondi: Luca Guzzetti di Marnate (VA)

Le interviste pre-gara

Mauro Zambelli (assistant coach): “Siamo soddisfatti per essere riusciti a riportare la serie a Treviglio, ma siamo ancora lontani dal vero obiettivo. Entrambe le squadre hanno ottenuto vittorie in trasferta, perciò la serie è in totale equilibrio. Abbiamo il 50% di passare il turno, anzi il 51% perché mi aspetto un Palafacchetti davvero senza precedenti”.





Lorenzo Caroti (play): “Sarà una partita ovviamente molto difficile. Siamo stati bravi a vincere Gara 4 e adesso, in Gara 5 a casa nostra, sarà fondamentale l’aiuto del pubblico. Adesso dobbiamo riposare ed essere freschi per la prossima decisiva partita. Loro sicuramente faranno qualche aggiustamento, ma noi dovremo scendere in campo con la stessa grinta e con lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto oggi per vedere di passare questo primo turno, anche se non sarà per niente facile.”.





Note: Indisponibile il capitano Andrea Pecchia.

I biglietti sono già disponibili sia da Jammin’ a Treviglio che su MidaTicket on line: https://www.midaticket.it/eventi/remer-blu-basket-1971-treviglio

Bella iniziativa dei tifosi che hanno lanciato l’hastag #portaunamicoaiplayoff per riempire il PalaFacchetti stasera





Qui Roseto

Germano D’Arcangeli (allenatore) – “Abbiamo buttato una grande occasione in gara 4 per chiudere definitivamente la serie, giocato un po’ sottotono soprattutto per meriti di Treviglio a cui vanno i complimenti per questa vittoria che li rilancia: bravi, quindi, i nostri avversari per questo punto conquistato, sono stati molto bravi in difesa ad abbassare il nostro ritmo, a spegnere in determinati frangenti del match alcuni nostri giocatori chiave. Non credo che si possa cambiare molto in due giorni ora, proseguiremo il recupero per i giocatori che non sono al 100%, e determinante sarà mettere la nostra solita energia e intensità per fare nostra gara 5”.

Note – Roster al completo per coach D’Arcangeli. Ex della gara Jacopo Borra, per due stagioni in maglia Sharks.

Media – Diretta streaming su LNP TV Pass e diretta televisiva su Rete8 Sport (11 DT), aggiornamenti live sulla pagina Facebook e Instagram “RosetoSharks”.





