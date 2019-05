Omar Seghezzi in campo da solo tenta il bis e unisce Premolo

“Uniti per Premolo”: questo il nome della lista civica di Omar Seghezzi, attuale sindaco di Premolo e unico candidato in vista delle elezioni amministrative di domenica 26 maggio.

Seghezzi era stato eletto primo cittadino nel 2014 quando con il suo gruppo “Progetto Premolo” aveva ottenuto il 51% dei voti contro il 48,99% dell’avversario Corrado Seghezzi che capitanava la lista “Cambia Premolo”.

Un paese diviso a metà, vista la pochissima differenza di voti tra le due squadre.

Per questo motivo la lista “Uniti per Premolo” è frutto di un’unificazione delle liste “Progetto Premolo” e “Cambia Premolo”, rispettivamente maggioranza e minoranza consiliare nel mandato amministrativo 2014-2019.

“La lista – spiega Omar Seghezzi- nasce con l’obiettivo di proseguire sulla strada della condivisione e della collaborazione che ha contraddistinto il nostro operato negli ultimi cinque anni. Abbiamo inoltre l’esigenza di superare le divisioni e le contrapposizioni che hanno influenzato i rapporti sociali dell’intera comunità per troppo tempo. La nostra scelta, scaturita dalla ferma volontà di continuare a lavorare per il bene del paese mettendo a disposizione l’esperienza amministrativa maturata in questi anni, costituisce una svolta radicale rispetto al passato e, al contempo, rappresenta un’importante sfida sia per noi che per tutti i cittadini che liberamente e democraticamente potranno scegliere se aderire o meno al nostro progetto”.

La lista “Uniti per Premolo” ha come simbolo due mani che si stringono: questo rappresenta l’impegno di entrambe le parti a lavorare in modo leale, costruttivo, rispettoso e incondizionato per il bene e l’interesse di tutti i cittadini. Questi propositi hanno ispirato gli obiettivi del programma amministrativo per i prossimi cinque anni.

“Nell’ambito del sociale presteremo attenzione alle persone fragili e in difficoltà: garantiremo pieno sostegno al volontariato, proseguiremo sostenendo la fondazione ‘Casa dei premolesi’ che permette di offrire aiuto e assistenza a tutte le persone in difficoltà, daremo sostegno alle famiglie più bisognose attraverso progetti mirati e finanzieremo il bonus nascite. Fondamentale anche l’aspetto dell’istruzione e il nostro impegno sarà rivolto al conseguimento di progetti educativi che verranno proposti dalle insegnanti. Miriamo a mantenere il contributo spese di trasporto per la scuola secondaria, il contributo per i libri di testo del primo anno della scuola secondaria superiore, le borse di studio e la convenzione con l’asilo nido di Arianna. Inoltre ci piacerebbe coinvolgere gli alunni della scuola primaria con incontri di sensibilizzazione alla conoscenza del funzionamento del comune”.

Particolare attenzione sarà rivolta ai servizi per il cittadino con l’obiettivo di migliorare la comunicazione tra comune e abitanti attraverso la creazione di nuovi strumenti comunicativi e l’attivazione di servizi on line consultabili tramite il sistema pubblico di identità digitale per la visualizzazione dei propri dati e per l’effettuazione dei pagamenti elettronici.

Ricco anche il programma dedicato al territorio e all’ambiente: “Puntiamo a realizzare la copertura del campo sportivo di via Prescillo Re per renderlo più fruibile anche attraverso la creazione di un’area feste, proseguiremo con gli interventi di miglioramento della viabilità pedonale e del recupero mulattiere. Importante il potenziamento delle telecamere di videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Effettueremo anche interventi di messa in sicurezza della viabilità e di potenziamento dell’illuminazione pubblica”.

Diverse sono le idee anche per quanto riguarda i temi della cultura e dello sport: “Vogliamo promuovere attività che mirano alla riscoperta del nostro territorio e organizzare incontri su temi come la salute, l’ambiente e le risorse. Creeremo corsi per l’università della terza età e proseguiremo nella collaborazione tra le biblioteche. Per quanto riguarda economia e sviluppo, fondamentale sarà contenere la pressione fiscale evitando gli sprechi e attuando un utilizzo occulto delle risorse”.

L’unico avversario di Omar Seghezzi, il 26 maggio, sarà il quorum: la lista deve ottenere il 50% +1 dei consensi e le schede devono essere valide, ovvero non verranno prese in considerazione le schede bianche o nulle.

Verranno esaltate conoscenze e esperienze di ogni candidato che si occuperà nello specifico delle seguenti materie: Annalisa Bana (34 anni, istruzione e cultura), Marco Barcella e Claudio Bassanelli (20 e 22 anni, politiche giovanili, manifestazioni, informatizzazione e nuove tecnologie), Tiziana Giovanna Borlini (51 anni, politiche sociali), Franco Gaiti (60 anni, sport e gestione impianti sportivi), Tobia Guerinoni (71 anni, viabilità agro-silvo-pastorale, alpeggi e miniere), Fabrizio Panella (41 anni, edilizia, lavori pubblici, territorio e urbanistica), Corrado Seghezzi (48 anni, bilancio, personale, commercio e attività produttive), Marcello Seghezzi (62 anni, rapporti con il BIM e la Comunità Montana) e Paolo Titta (55 anni, protezione civile, sicurezza, società partecipate e ambiente).

Il sindaco, quale responsabile e garante nei confronti dei cittadini e dell’intera attività amministrativa, coordinerà l’operato dei consiglieri e si occuperà inoltre di rapporti con le associazioni, turismo e rapporti istituzionali.